Утренняя атака врага: во многих регионах Украины слышны взрывы – люди без электричества и воды

После объявленной воздушной тревоги во многих областях слышны взрывы. Есть "прилеты", но также работает система ПВО. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают главы ОВА в соцсетях.

Взрывы в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, речь идет о Ровенской, Киевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской областях.

Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях.

Сообщается, что в ряде областей есть проблемы со светом и водоснабжением. Так, в Хмельницком пропал свет. Жителей просят набрать воду, потому что могут быть перебои в водоснабжении.

В Ковеле Волынской области "прилет", после чего возник сильный пожар. Местные жители сообщают, что уже нет света.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в соседних областях пропала электроэнергия и предупредил об аварийных отключениях.

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