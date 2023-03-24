"Хартия" отстреливает окупантов на бахмутском направлении

Добровольческое подразделение "Хартия", недавно присоединившееся к Национальной Гвардии Украины и ставшее основой механизированной бригады "Хартия" в составе "Гвардии наступления", отстреливает оккупантов на бахмутском направлении. Работу бригады показал на своей странице в Facebook Юрий Голик, передавший снайперские винтовки военным.

“Хартія” відстрілює окупантів

“Снайперские винтовки, переданные нами с Сергеем Стаховским в 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия", применяются по своему прямому назначению. А мы продолжаем помогать этому подразделению", – прокомментировал Юрий Голик.

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Также недавно аэроразведка "Хартии" получила от волонтеров еще три дрона Mavic 3. По словам военных, БПЛА является крайне необходимым инструментом для защиты Бахмута.

Кроме того, волонтер отчитался об отправке трех Mavic 3 в аэроразведку отдельного батальона специального назначения "Дике поле", выполняющего боевые задачи на границе Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что сегодня Генштаб назвал "самое горячее направление" фронта — им остается Бахмут.

Сами же рашисты со страхом ждут украинского наступления. По их ожиданиям, Украина может применить массовую "атаку тысяч дронов" — будущее украинское контрнаступление, возможно, будут поддерживать с воздуха тысячи малых сверхманевренных дронов.

Читайте также, как волонтеры помогают армии – они снабдили четырьмя полными снайперскими комплектами 35 отдельную бригаду морской пехоты, работающую в самых горячих точках на донецком направлении. Потребность в развитии снайперского дела и запрос на это оружие остаются до сих пор.