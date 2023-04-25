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Гуменюк заявила об успехах ВСУ на левом берегу Херсона

Украинская армия уничтожает военную технику россиян на левом побережье Херсонской области.

25 апреля 2023, 14:25 comments1704
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Автор:

Slava Kot

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк объявила об определенных успехах украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

Гуменюк заявила об успехах ВСУ на левом берегу Херсона

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

Наталья Гуменюк объявила, что продолжается зачистка полосы левого берега Херсонщины, которая до сих пор остается под контролем российских войск.


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Представитель ОК Юг сообщила, что на протяжении последних трех дней украинские войска достигли определенных успехов и работают в контрбатарейном режиме. По ее словам, ВСУ уничтожили 13-22 единиц российской военной техники.

"Нам удалось поразить и уничтожить артиллерийские орудия, танки, автотранспорт, бронетехнику, системы ПВО противника. То есть наша работа по расчистке линии фронта восточного берега достаточно мощная, но мы все еще работаем в контрбатарейном режиме", – говорит Наталья Гуменюк.

Гуменюк настаивает, что для успешных действий украинских войск нужно соблюдать информационную тишину.

Напомним, что 23 апреля Институт изучения войны проанализировал данные геолокаций российских военкоров и пришел к выводу о присутствии украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области. Тем не менее, американские аналитики не указали численность и цели ВСУ на этой временно оккупированной территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о генерале США Бене Годжесе, который назвал ключевую цель контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинская армия сосредоточится на деоккупации Крымского полуострова, а затем уволит Донбасс.

Также "Комментарии" писали о перестрелке между русскими солдатами и наемниками из группы "Вагнера". Согласно данным Генштаба в населенном пункте Станица Луганская области произошла стычка между российскими подразделениями, которая впоследствии переросла в стрельбу с жертвами. В Генштабе считают, что стрельба произошла из-за нехватки успеха российской армии на поле боя и поиска виновных в этой ситуации.



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Источник: https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4449684-vtorhnennia-rosii-v-ukrainu-onlain
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