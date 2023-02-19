Гуменюк объяснила, почему Украина не сбивает российские шпионские воздушные шары

В украинском небе появились русские шпионские воздушные шары. Однако ВСУ не планируют их сбивать сразу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталию Гуменюк, которая в эфире национального телемарафона объяснили причины, почему Украина не сбивает российские воздушные шары.

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в украинском воздушном пространстве были зафиксированы российские воздушные шары с угловыми отражателями и РЭБ-передатчиком. Полковник объясняет, что Россия применила воздушные шары для разведки, чтобы найти место нахождения нашего ПВО, а также отвлечь системы противовоздушной обороны от российских ракет. Юрий Игнат утверждает, что такие воздушные шары могут использоваться из-за нехватки беспилотников в России. Также стало известно, что первые подобные объекты украинские военные сбили.

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Однако спикер ОК Юг Наталью Гуменюк, отметила, что в настоящее время за российскими устройствами ведется наблюдение, но открывать по ним огонь пока не планируется.

"Эти шары — это способы разведки, откуда сработает наша ПВО. Поэтому мы пока ограничивались наблюдением за ними и не открывали своих позиций", — отметила Наталья Гуменюк.

Подобные шпионские объекты ранее были подмечены на территории США и Канады, вероятно, это были китайские шпионские приборы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гуменюк сообщила о дате нового предполагаемого массового ракетного удара.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который обвинил две страны в запуске шпионских воздушных шаров.