Грузия откроет второй фронт против России: о чем свидетельствует заявление главы разведки РФ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Запад вынуждает Грузию открыть "второй фронт" войны против России. Насколько реально, что Грузия станет вести военные действия против РФ? На что направлено заявление Нарышкина? Сс этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким комментарием:

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"Первое впечатление от прочтения новости — это то, что Нарышкин позаимствовал методику у Медведева и начал косить под идиота, чтобы не отвечать на будущем суде. Исполнительная власть Грузии находится под полным контролем Москвы. Грузинские патриоты, мечтающие вернуть территориальную целостность страны, никак не влияют на решения своей пророссийской власти. Но даже если бы влияли, то у Грузии сегодня нет военного потенциала, чтобы затевать конфликт с РФ, пусть и увязшей в Украине. И никакие "подталкивания" со стороны хоть Евросоюза, хоть НАТО, хоть рептилоидов из центра Земли, этой ситуации не изменят".

По словам эксперта, Грузия откроет второй фронт против РФ, только если ВСУ пройдут маршем через весь юг России аж до Батуми.

"С другой стороны, словоблудие Нарышкина насчет "второго фронта в Грузии" работает на извращенную картину в скособочившемся мозгу Путина: Россия в окружении врагов, все ее предали, она воюет со всем миром. И эти больные придумки помогают хоть как-то оправдать ту явную неудачу вторжения в Украину, которую сейчас переживает недоимперия и ее руководство", – констатирует Александр Кочетков.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович предполагает, что это заявление Нарышкина может преследовать две цели.

"С одной стороны – это продолжение кремлевского тезиса о России как об осажденной крепости, которая воюет чуть ли не со всем миром. Особенно с Западом. Который якобы заставляет другие страны, занимавшие даже относительно нейтральную позицию по отношению к РФ, выступать против нее. Понятно, что подобными меседжами Россия где-то повышает свою значимость, где-то подчеркивает противостояние западным ценностям и так далее", – поясняет Игорь Рейтерович.

Но, по его мнению, нельзя исключать и то, что такие заявления преследуют также вторую цель. А именно – создание перспективного казус белли (повода для войны) на будущее.

"Устроить маленькую победоносную войну (которая так нужна путинскому режиму на фоне тотальных поражений) против Грузии россияне способны. Это всё же не Украина. Но для этого нужна будет какая-то причина. В качестве которой может подаваться некая мифическая подготовка нападения со стороны Грузии на РФ. То, в чём Кремль обвинял Украину, "аргументируя" свое широкомасштабное вторжение в нашу страну, – напоминает эксперт. – Пока нарышкинское заявление выглядит более как укрепление пропагандистского тезиса о РФ в качестве осажденной крепости. Но в любой момент, под влиянием тех или иных обстоятельств, всё может измениться на более агрессивную риторику и попытки начать боевые действия против Грузии".

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