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Руководитель разведки России говорит об открытии второго фронта со стороны Грузии

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвиняет Запад в попытке убедить руководство Грузии открыть военный фронт против России.

сегодня, 14:20
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Автор:

Slava Kot

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Запад якобы вынуждает Грузию открыть "второй фронт" войны против России. По мнению Нарышкина, такие действия Запада происходят из-за войны, которая идет не в пользу Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Руководитель разведки России говорит об открытии второго фронта со стороны Грузии

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Руководитель разведки России Сергей Нарышкин прибыл с визитом в Беларусь, где встретился с Александром Лукашенко, а затем дал интервью журналистам. Российский разведчик заявил, что Запад якобы готовит открыть еще один фронт против России.


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"Мы видим упорные попытки Вашингтона, Брюсселя и Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта", – сказал Сергей Нарышкин.

По словам руководителя разведки РФ, цель таких действий Запада происходит из-за войны, которая идет не в пользу Украины.

"Они видят, что нынешняя ситуация на поле боя не в пользу Украины и заставляют Грузию вступать в конфликт с РФ", — заявил Нарышкин.

Несмотря на заявления руководителя Службы внешней разведки РФ, Украина продолжает защищать свои территории и уничтожать российские войска. Согласно данным Генштаба ВСУ, потери российских войск составляют более 175 тыс. единиц личного состава. Кроме того, разведка США сообщила, что армия РФ потеряла около 200 тыс. военных убитыми и ранеными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что британская разведка назвала бы наиболее распространенную небоевую причину потерь армии РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что находясь в Литве президент Грузии Саломе Зурабишвили неожиданно появилась на митинге поддержки украинцев.



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Источник: https://edition.cnn.com/
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