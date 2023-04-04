Президент Грузии обратилась к украинцам на незапланированной встрече

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Slava Kot
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Литву. В ходе официальных мероприятий Зурабишвили встретилась с политиками и дипломатами страны, а также приняла участие в незапланированном мероприятии в поддержку Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на сайте администрации президента Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников
В столице Литве прошел митинг в поддержку украинской борьбы против российской агрессии и с целью оказания почестей жертвам пыток, которые были нанесены во время российской оккупации в таких городах как Буча, Бородянка, Ирпень и другие.
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В мероприятии приняли участие находившиеся в Вильнюсе чиновники, в частности послы Украины, США, Швеции, мэр города, а также неожиданно присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Далее президент Грузии подчеркнула, что Украина борется за свободу и европейское будущее не только для себя, но и других стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты пытались продвинуть "плохую шутку" об Украине.
Также "Комментарии" писал, что американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США.
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