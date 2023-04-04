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Президент Грузии обратилась к украинцам на незапланированной встрече

Находясь в Литве, президент Грузии Саломе Зурабишвили неожиданно появилась на митинге поддержки украинцев.

сегодня, 13:05 comments2368
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Автор:

Slava Kot

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Литву. В ходе официальных мероприятий Зурабишвили встретилась с политиками и дипломатами страны, а также приняла участие в незапланированном мероприятии в поддержку Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на сайте администрации президента Грузии.

Президент Грузии обратилась к украинцам на незапланированной встрече

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

В столице Литве прошел митинг в поддержку украинской борьбы против российской агрессии и с целью оказания почестей жертвам пыток, которые были нанесены во время российской оккупации в таких городах как Буча, Бородянка, Ирпень и другие.


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В мероприятии приняли участие находившиеся в Вильнюсе чиновники, в частности послы Украины, США, Швеции, мэр города, а также неожиданно присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Это действительно спонтанный митинг, никакого выступления не планировалось. Я просто хотела поделиться с вами этим моментом и донести до вас солидарность грузинского народа", – сказала Зубарашвили.

Далее президент Грузии подчеркнула, что Украина борется за свободу и европейское будущее не только для себя, но и других стран.

"Литва — одна из стран, которая, как и Украина и Грузия, знает, что означает опыт российской оккупации и агрессии. Мы знаем из нашего опыта, что вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее. Я уверена, что мы будем вместе в Европе, и это произойдет благодаря исключительно храброй борьбе вас, ваших воинов и ваших граждан, которые вместе оказывают это выдающееся сопротивление. Слава Украине!", — сказала Зубарашвили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты пытались продвинуть "плохую шутку" об Украине.

Также "Комментарии" писал, что американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США.



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Источник: https://president.ge/index.php?m=209&news_id=1865&lng=geo
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