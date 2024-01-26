Госслужащих и нардепов отправить на военные учения: в Слуге народа выступили с новой инициативой

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов. По его мнению, такой шаг может помочь мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Левый Берег".

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Глава "слуг народа" считает, что госслужащие и нардепы должны проходить их на общих условиях с другими украинцами, но для депутатов это не будет обучение full-time.

Нардеп подчеркнул, что нужно объяснить украинцам, как происходит мобилизация, поскольку "многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а потом сразу – на фронт".

По мнению Давида Арахамии, прохождение чиновниками и депутатами военной службы может помочь в этом.

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Ранее "Комментарии" писали – в интервью британскому каналу 4 News президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о мобилизации. Так, по его мнению, мобилизация должна быть справедливым процессом. Также он отметил, что поддерживает законопроект о мобилизации (который повторно пытается соорудить Кабмин), однако против мобилизации 500 тысяч человек, так как не видит потребности в таком количестве. Как оцениваете данные заявления? Можно ли считать мобилизацию в том виде, в каком она есть в Украине на данный момент – справедливым процессом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



