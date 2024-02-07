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Гончаренко: «Слуги» не хотят никакой демобилизации, потому что лучше на фронте держать старых

Проект закона о мобилизации предусматривает, что через 36 месяцев службы на фронте возможна демобилизация. Однако, как заявил в Фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко, власти не хотят отпускать военных с фронта

сегодня, 17:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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После того как правительственный законопроект о мобилизации был принят в первом чтении, Алексей Гончаренко заявил, что впереди "битва" за вопрос демобилизации.

Гончаренко: «Слуги» не хотят никакой демобилизации, потому что лучше на фронте держать старых

Гончаренко рассказал о демобилизации

По его словам, было бы лучше, чтобы военных отпускали с фронта после 18 месяцев службы. Однако, добавляет нардеп, добиться установления именно такого термина – нереально.

"В тексте написано, что демобилизация через 36 месяцев по решению Ставки Главнокомандующего. То есть обман. Никакой демобилизации не будет",
– заявил Гончаренко.

По его словам, теперь нужно добиться, чтобы норма о демобилизации через 36 месяцев действовала без дополнительных условий.

"Слуги" и власти не желают никакой демобилизации. Потому что это сказывается на их рейтингах. Ибо зачем делать нормальную мобилизацию и мобилизовать новых людей? Лучше держать старых. И все будет спокойно",
– добавил Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада намерена принять правительственный законопроект о мобилизации в турборежиме. По словам нардепа Ирины Фриз, документ нуждается в изучении, поскольку содержит нормы, противоречащие Конституции.

Портал "Комментарии" сообщал, что Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики на заседании 5 февраля признал обновленный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Нардеп Виктория Сюмар рассказала, что Минобороны и Генштаб признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев является декларативной . По сути, военнослужащий через 36 месяцев получает право лишь написать рапорт об увольнении. По ее словам, норма, согласно которой армия становится "билетом в один конец", демотивирует людей вступать в ряды ВСУ.

Портал "Комментарии" сообщал, несмотря на то, что законопроект о мобилизации содержит много дискуссионных норм, он будет принят уже на этой неделе, об этом журналистам сообщил вице-спикер Верховной Рады Алексей Корниенко.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации . В нем он прописал ряд ключевых изменений, отличающих его от правительственного законопроекта. В частности, нардеп предлагает, чтобы демобилизация наступала через 18 месяцев службы, а увольнение – в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию). При этом такие изменения должны относиться и к контрактникам, и к мобилизованным.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko
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