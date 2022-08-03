Гигантский столб дыма поднялся в воздух: в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар - подробности (ВИДЕО)

В России произошел масштабный пожар. Об этом сообщают российские средства массовой информации.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, инцидент произошел сегодня (3 августа) в Подмосковье. Сообщается, что на складе Ozon в городе Истра произошел масштабный пожар.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 20 тысяч квадратных метров. Часть крыши обвалилась. Персонал эвакуирован. Информации о пострадавших пока нет.

В Сети появляются видео с места событий. На опубликованных кадрах виднеется огромный столб черного дыма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что экс-канцлер Германии после визита в Москву снова выступает за запуск "Северного потока-2". Шредер требует от правительства Германии решить вопрос с дефицитом газа. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

Читайте также о том, что удастся ли США и Китаю мирно решить тайваньский вопрос: как произошедшее отобразиться на Украине. Эскалация отношений между Тайванем, США и Китаем может иметь нехорошие последствия для Киева — когда война в Украине отойдет на второй план. Подробно об этом читайте на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине стартует доступная ипотека: плюсы и минусы программы – реально ли обзавестись жильём. В правительстве рассчитывают, что запуск льготной ипотеки под 3% вызовет интерес у украинцев.

Также "Комментарии" информировали о том, что что происходит на Донбассе – какой прогноз для региона: как спастись оставшимся гражданским. Оккупанты продолжают наступать на Донетчине, основную ставку делая на тактику "выжженной земли", снося все на своем пути.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!