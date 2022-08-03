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Гигантский столб дыма поднялся в воздух: в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар - подробности (ВИДЕО)

Площадь пожара составляет около 20 тысяч квадратных метров

сегодня, 14:12
Автор:

Денис
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В России произошел масштабный пожар. Об этом сообщают российские средства массовой информации. 

Гигантский столб дыма поднялся в воздух: в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар - подробности (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, инцидент произошел сегодня (3 августа) в Подмосковье. Сообщается, что на складе Ozon в городе Истра произошел масштабный пожар. 

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 20 тысяч квадратных метров. Часть крыши обвалилась. Персонал эвакуирован. Информации о пострадавших пока нет.

В Сети появляются видео с места событий. На опубликованных кадрах виднеется огромный столб черного дыма. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что экс-канцлер Германии после визита в Москву снова выступает за запуск "Северного потока-2". Шредер требует от правительства Германии решить вопрос с дефицитом газа. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что удастся ли США и Китаю мирно решить тайваньский вопрос: как произошедшее отобразиться на Украине. Эскалация отношений между Тайванем, США и Китаем может иметь нехорошие последствия для Киева — когда война в Украине отойдет на второй план. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине стартует доступная ипотека: плюсы и минусы программы – реально ли обзавестись жильём. В правительстве рассчитывают, что запуск льготной ипотеки под 3% вызовет интерес у украинцев. 

Также "Комментарии" информировали о том, что что происходит на Донбассе – какой прогноз для региона: как спастись оставшимся гражданским. Оккупанты продолжают наступать на Донетчине, основную ставку делая на тактику "выжженной земли", снося все на своем пути. 



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