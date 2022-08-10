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Германия передала Украине еще несколько единиц военной техники: о чем речь

В общем Германия передала Украине уже 12 единиц ЗСУ Gepard

сегодня, 18:24
Автор:

Денис
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Германия передала Украине еще несколько самоходных зениток. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Германия передала Украине еще несколько единиц военной техники: о чем речь

Германия

Как стало известно, Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. В общем Германия передала Украине уже 12 единиц такой техники. 

Кроме того, за последнюю неделю было поставлено 49 тысяч снарядов к Gepard и три бронированных ремонтно-эвакуационные машины. В процессе подготовки к передаче еще 18 Гепардов и около 6 000 снарядов к ним.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в ОП ответили, при каких условиях Украина вернется к переговорам с РФ. По мнению советника главы ОП, после шести месяцев этой войны Украина не может продолжать верить, что РФ выполнит любые договоренности. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что Кулеба рассказал ЕС, как научить россиян уважать границы. ЕС и страны G7 должны принять важное решение и запретить въезд россиянам — считают в МИД Украины. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Украину уже поделили: оккупанты пытаются внушить людям, что независимой страны уже нет. Соответствующую информацию рассказывают работникам крупных предприятий. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Генерал Марченко рассказал, какие территории ВСУ смогут освободить до конца года. Украина ждет полного пакета западной помощи, чтобы начать контрнаступление. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 




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Источник: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
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