Германия передала Украине еще несколько единиц военной техники: о чем речь

Германия передала Украине еще несколько самоходных зениток. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Германия

Как стало известно, Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. В общем Германия передала Украине уже 12 единиц такой техники.

Кроме того, за последнюю неделю было поставлено 49 тысяч снарядов к Gepard и три бронированных ремонтно-эвакуационные машины. В процессе подготовки к передаче еще 18 Гепардов и около 6 000 снарядов к ним.

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