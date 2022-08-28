Генерал рассказал, при каких обстоятельствах Путин может добровольно вывести войска с Украины

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Чтобы избежать полного разгрома, в Кремле могут принять решение о полном выводе войск. Такое мнение в интервью изданию "Обозреватель" высказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.
Николай Маломуж / фото УНИАН
По его словам, такой сценарий развития событий в этой войне вполне стать вполне возможным.
"Я предполагаю, что под угрозой провала, начала возможных системных наступательных операций, подчеркиваю – системных – то есть очень мощной подготовленной операции в одном из секторов, где будет обеспечен очень мощный удар по войскам врага и их бегство. Вот в этой ситуации, чтобы дальше не было полного разгрома, Россия может пойти на условия, которые мы ставим", — сказал Маломуж.
Также генерал украинском армии подчеркнул, что Кремль может прибегнуть к такому действию, чтобы на какое-то время продлить срок жизни путинского режима.
"Я думаю, что такой сценарий возможен. Еще и потому, что на время он спасет режим в России. Если же нет, перспектива для России очень печальная, но это хуже и для нас, потому что процесс может затянуться", — добавил Маломуж.
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