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Генерал рассказал, при каких обстоятельствах Путин может добровольно вывести войска с Украины

По мнению генерала, стратегически Путин уже проиграл войну в Украине

сегодня, 13:00
Автор:

Анастасия
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Чтобы избежать полного разгрома, в Кремле могут принять решение о полном выводе войск. Такое мнение в интервью изданию "Обозреватель" высказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Генерал рассказал, при каких обстоятельствах Путин может добровольно вывести войска с Украины

Николай Маломуж / фото УНИАН

По его словам,  такой сценарий развития событий в этой войне вполне стать вполне возможным. 

"Я предполагаю, что под угрозой провала, начала возможных системных наступательных операций, подчеркиваю – системных – то есть очень мощной подготовленной операции в одном из секторов, где будет обеспечен очень мощный удар по войскам врага и их бегство. Вот в этой ситуации, чтобы дальше не было полного разгрома, Россия может пойти на условия, которые мы ставим", — сказал Маломуж.

Также генерал украинском армии подчеркнул, что Кремль может прибегнуть к такому действию, чтобы на какое-то время продлить срок жизни путинского режима.

"Я думаю, что такой сценарий возможен. Еще и потому, что на время он спасет режим в России. Если же нет, перспектива для России очень печальная, но это хуже и для нас, потому что процесс может затянуться", — добавил Маломуж. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную. Российские захватчики используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что российская армия несет огромные потери в Украине - от этого Кремлю приходится увеличивать численность войска. Подробнее о том,  как Кремль восполнит резервы, читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о возможной эвакуации людей из нескольких областей Украины. Она отметила, что эвакуированные могут рассчитывать на помощь от государства. Кроме того, для людей, которых эвакуируют, предусмотрены выплаты. 



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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/general-malomuzh-putin-mozhe-vivesti-svoi-vijska-z-ukraini-intervyu.htm
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