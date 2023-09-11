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Генерал армии США рассказал, сколько еще будет продолжаться контрнаступление ВСУ

Американский генерал и командующий Командованием сил армии США Марк Милли спрогнозировал, сколько еще времени у Украины для контрнаступления.

11 сентября 2023, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли утверждает, что Украина имеет только до 45 дней, чтобы осуществлять активные наступательные операции в рамках контрнаступления. Об этом американский генерал заявил во время эфира BBC.

Генерал армии США рассказал, сколько еще будет продолжаться контрнаступление ВСУ

Генерал США Марк Милли. Фото из открытых источников

Марк Милли объясняет, что из-за смены погоды осенью украинским военным будет все сложнее маневрировать и взламывать российские позиции.


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"Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили", – заявил Марк Милли.

Американский генерал, несмотря на ограничения, поясняет, что контрнаступление еще не закончилось, а украинские силы постепенно продвигаются вперед и отвоевывают украинские территории.

"Битва еще не закончилась. ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", – считает Милли.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов указал, что несмотря на приближения зимы и худших погодних условий, украинские военные не будут завершать боевые действия, продолжат уничтожать армию РФ и возвращать временно оккупированные земли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР назвали количество российских солдат, воюющих на территории Украины. Кроме того, спецотряд украинской разведки смог вернуть объекты в Черном море, оккупированные Россией с 2015 года.

Также "Комментарии" писали об успехах Вооруженных сил Украины. Украинские военные приближаются к ключевой точке на юге Украины. Заместитель главы Минобороны Ганна Маляр рассказала об освобожденных территориях, а военные обозреватели указывают, что таким образом Украина сможет выйти к морю и отрезать российским силам поставки через сухопутный коридор по территории оккупированных областей.



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