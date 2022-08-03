"Где-то было очень больно": появилось видео, как ВСУ сразу из четырех HIMARSов бьют по оккупантам (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины с помощью американских систем залпового огня HIMARS продолжают наносить удары по позициям оккупантов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

Американские комплексы HIMARS

На опубликованном видео можно увидеть масштабный запуск ракет из систем HIMARS.

"Такого вы еще не видели. Запуск сразу 4 пакетов HIMARS по оркам. Где-то было очень больно", — отмечает СтратКом ВСУ.

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