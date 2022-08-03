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"Где-то было очень больно": появилось видео, как ВСУ сразу из четырех HIMARSов бьют по оккупантам (ВИДЕО)

Появилось видео, как ВСУ сразу из четырех HIMARSов бьют по оккупантам

сегодня, 14:44
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины с помощью американских систем залпового огня HIMARS продолжают наносить удары по позициям оккупантов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ. 

"Где-то было очень больно": появилось видео, как ВСУ сразу из четырех HIMARSов бьют по оккупантам (ВИДЕО)

Американские комплексы HIMARS

На опубликованном видео можно увидеть масштабный запуск ракет из систем HIMARS. 

"Такого вы еще не видели. Запуск сразу 4 пакетов HIMARS по оркам. Где-то было очень больно", — отмечает СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что мир начал привыкать к зверствам России: как помешать этому и остановить агрессора. Цивилизованный мир еще так и не понял, что кроме как остановить и победить Россию — другого пути решения войны в Украине — нет. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что что происходит на Донбассе – какой прогноз для региона: как спастись оставшимся гражданским. Оккупанты продолжают наступать на Донетчине, основную ставку делая на тактику "выжженной земли", снося все на своем пути. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что экс-канцлер Германии после визита в Москву снова выступает за запуск "Северного потока-2". Шредер требует от правительства Германии решить вопрос с дефицитом газа. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что россияне пойдут в лобовую атаку, не дожидаясь отхода ВСУ: в США назвали город. В ближайшее время враг также попытается захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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