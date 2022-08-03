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Россияне пойдут в лобовую атаку, не дожидаясь отхода ВСУ: в США назвали город

В ближайшее время враг также попытается захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку

сегодня, 08:25 comments2066
Автор:

Кравцев Сергей
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По всей видимости россиян очень сильно поджимает время. Именно поэтому российские войска приняли решение атаковать Авдеевку, которая расположена в центральной части Донецкой области, что называется в лоб, не дожидаясь, пока ВСУ отойдут с ранее занимаемых оборонительных позиций. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли американские военные аналитики Института изучения войны (ISW). 

Россияне пойдут в лобовую атаку, не дожидаясь отхода ВСУ: в США назвали город

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперты считают, что в украинском Генштабе частично признали успех наступательной операции России. Скорее всего, россиянам удалось вытеснить ВСУ из района Бутовской шахты на юго-запад от Авдеевки.

В США прогнозируют, что ближайшее время вражеские силы попытаются полностью взять под контроль трассу, соединяющую Пески и Авдеевку. При этом все попытки штурмом взять Авдеевку для России заканчивались провалом, враг из-за больших потерь был вынужден отступать. Попытки штурмовать Авдеевку для России ранее не приносили существенного прогресса.

В Институте изучения войны добавляют, что ВСУ занимали позиции возле шахты "Бутовская" с 2015 года, и на протяжении многих лет этот район подвергался непрерывным обстрелам. Украинские силы также ранее определяли Бутовку как стратегический оборонительный пункт и ближайшую украинскую позицию к Донецку.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Зеленский обратился к НАТО с просьбой, которая связана с подготовкой контрнаступления.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-2
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