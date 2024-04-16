Фронт начинает сдвигаться: в DeepState раскрыли детали нового продвижения россиян

Российские захватнические войска имеют продвижение на трех направлениях фронта. Речь идет об Авдеевском, Ореховском и Новопавловском направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные DeepState,

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Очеретино, Бердичев, Старомайорского и Красногоровки", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не подтверждали эту информацию.

Отметим, ранее "DeepState" сообщил, что хоть линия фронта и существенно не изменилась за последнее время, но противник не прекращает давление и имеет небольшое продвижение вперед. Оккупантам удалось захватить Богдановку, село Часовоярской городской громады в Бахмутском районе Донецкой области, сообщили военные аналитики.

Правда после этого сообщения появилось сообщение Минобороны Украины, где заявили, что село Богдановка в Бахмутском районе, расположенное недалеко от Часов Яра, продолжает оставаться под контролем украинских защитников.

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