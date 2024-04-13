В Минобороны отреагировали на информацию о потере Богдановки в Донецкой области

Село Богдановка в Бахмутском районе, расположенное недалеко от Часов Яра, продолжает оставаться под контролем украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Минобороны Украины.

Бои за Богдановку. Фото: из открытых источников

"Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны", — говорится в сообщении.

Ночью, по данным Минобороны Украины, штурмовые группы россиян пробились на северную окраину села.

"Идет бой, враг не прекращает штурмы", — отметили в министерстве.

Отметим, ранее "DeepState" сообщил, что хоть линия фронта и существенно не изменилась за последнее время, но противник не прекращает давление и имеет небольшое продвижение вперед. Оккупантам удалось захватить Богдановку, село Часовоярской городской громады в Бахмутском районе Донецкой области, сообщили военные аналитики.

Также в сообщении говорилось, что врагу удалось продвинуться у Часового Яра, Новокалиново и Тоненького в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил у себя в Telegram, что ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Российские оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак.

Главком ВСУ отметил, что наступательные действия россиян активизировались после проведения в России президентских выборов.

"Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП", — сообщил Александр Сырский.



