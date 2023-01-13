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Финляндия готовится к поставке танков для Украины

Президент Финляндии заявил, что его страна готова передать Украине танки Leopard вместе с другими странами Европы.

сегодня, 11:10
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Автор:

Slava Kot

Президент Финляндии Саули Ниинио выразил свою готовность усилить военную помощь для Украины, в рамках европейского совместного оборонного пакета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Финляндия готовится к поставке танков для Украины

Президент Финляндии Саули Нииностио. Фото: Tony Öhberg | Finland Today

Это не первое заявление финских чиновников, ранее глава комитета финского парламента по обороне Антти Хаккянен назвал одно условие для отправки танков в Украину. Однако в этот раз сообщение прозвучало от президента.

"Финляндия может увеличить военную помощь Украине, отправив боевые танки Leopard 2", — сказал президент Финляндии Саули Нииностио.

Несмотря на такое заявление, финский лидер также сказал, что количество танков будет ограничено, ведь Финляндия сама имеет общую границу с Россией. Из всех стран НАТО в Финляндии сосредоточено около 10% танков Leopard 2.

Танки Leopard 2 производят в Германии, поэтому нужно разрешение на реэкспорт этой техники, который ждет Польша. Сосед Украины уже объявил о готовности отправки танков. Сама Германия пока не решается посылать свои танки Leopard 2 в Украину, а канцлер Олаф Шольц говорит, что Германия должна тесно координировать такие шаги с партнерами, в первую очередь из США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что упала стена в поставках западной военной техники в Украину. Франция, Германия и США объявили о передаче БМП и колесных танков.

Также "Комментарии" писали о том, что американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на поставку западных танков в Украину. Сообщения владельца Twitter раскритиковал опытный американский генерал.



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Источник: https://www.politico.eu/article/finland-leopard-2-tanks-ukraine-sauli-niinisto-nato-defense/
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