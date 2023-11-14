logo

BTC/USD

36379.43

ETH/USD

2052.10

LTC/USD

71.60

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Федоров анонсировал новое оружие, которое станет "сюрпризом" для россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Федоров анонсировал новое оружие, которое станет "сюрпризом" для россиян

Михаил Федоров рассказал о новых надводных беспилотниках с "сюрпризом" для российской армии в Украине.

сегодня, 17:47
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина масштабировала производство надводных дронов и готова удивить россиян новыми разработками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Федорова в эфире телемарафона.

Федоров анонсировал новое оружие, которое станет "сюрпризом" для россиян

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото из открытых источников

Михаил Федоров сообщил, что Украина уже перешла к серийному производству надводных беспилотников, а весь процесс масштабируется и позволяет лучше противостоять в войне против России.


"Мы уже перешли к серийному производству. Их достаточно много производится сейчас. Разрабатываются новые модели с определенными "сюрпризами". Думаю, что российские корабли будут себя чувствовать достаточно неспокойно в Черном море", – рассказал Михаил Федоров.

По словам министра цифровой трансформации из-за увеличения масштабов производства становится больше производителей и возникает конкуренция на рынке. Такие условия позволяют создавать новые функции для беспилотников и более эффективно применять их в боевых действиях.

"Технологии – это возможность асимметричного ответа на то количество людей, оружия, снарядов, которые посылаєт в нашу страну враг. Мы 24/7 работаем с военными и партнерами, чтобы перейти на другой технологический этап по уничтожению врага", — заявил Федоров.

Напомним, что в статье для издания The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указывал на необходимость современных технологий для противостояния с Россией, ведь в противном случае война зайдет в тупик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организация SIPRI проанализировала страны и опубликовала рейтинг армий мира по военным расходам. Украина рекордно увеличила расходы на армию.
Также "Комментарии" писали о главе ГУР Кирилле Буданове, который дал новый прогноз по войне и назвал, когда наступит переломный момент.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!