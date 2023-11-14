Федоров анонсировал новое оружие, которое станет "сюрпризом" для россиян

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина масштабировала производство надводных дронов и готова удивить россиян новыми разработками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Федорова в эфире телемарафона.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото из открытых источников

Михаил Федоров сообщил, что Украина уже перешла к серийному производству надводных беспилотников, а весь процесс масштабируется и позволяет лучше противостоять в войне против России.



"Мы уже перешли к серийному производству. Их достаточно много производится сейчас. Разрабатываются новые модели с определенными "сюрпризами". Думаю, что российские корабли будут себя чувствовать достаточно неспокойно в Черном море", – рассказал Михаил Федоров.

По словам министра цифровой трансформации из-за увеличения масштабов производства становится больше производителей и возникает конкуренция на рынке. Такие условия позволяют создавать новые функции для беспилотников и более эффективно применять их в боевых действиях.

"Технологии – это возможность асимметричного ответа на то количество людей, оружия, снарядов, которые посылаєт в нашу страну враг. Мы 24/7 работаем с военными и партнерами, чтобы перейти на другой технологический этап по уничтожению врага", — заявил Федоров.

Напомним, что в статье для издания The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указывал на необходимость современных технологий для противостояния с Россией, ведь в противном случае война зайдет в тупик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организация SIPRI проанализировала страны и опубликовала рейтинг армий мира по военным расходам. Украина рекордно увеличила расходы на армию.

Также "Комментарии" писали о главе ГУР Кирилле Буданове, который дал новый прогноз по войне и назвал, когда наступит переломный момент.