Федоров анонсировал новое оружие, которое станет "сюрпризом" для россиян

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Slava Kot
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина масштабировала производство надводных дронов и готова удивить россиян новыми разработками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Федорова в эфире телемарафона.
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото из открытых источников
Михаил Федоров сообщил, что Украина уже перешла к серийному производству надводных беспилотников, а весь процесс масштабируется и позволяет лучше противостоять в войне против России.
По словам министра цифровой трансформации из-за увеличения масштабов производства становится больше производителей и возникает конкуренция на рынке. Такие условия позволяют создавать новые функции для беспилотников и более эффективно применять их в боевых действиях.
Напомним, что в статье для издания The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указывал на необходимость современных технологий для противостояния с Россией, ведь в противном случае война зайдет в тупик.
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