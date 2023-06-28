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Евросоюз отреагировал на российский ракетный удар по Краматорску

Представитель ЕС осудил российский удар по Краматорску и указал, что Россия в очередной раз совершила военное преступление.

сегодня, 15:12
Автор:
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Slava Kot
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Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский ракетный удар по Краматорску и назвал такие действия РФ военным преступлением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Боррель.

Евросоюз отреагировал на российский ракетный удар по Краматорску

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Представитель Европейского Союза называет российскую атаку прямым ударом по гражданским украинцам и указывает, что место попадания имело популярность среди иностранных журналистов, посещавших уничтоженный ресторан, прежде чем попасть на фронт.


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"В очередной демонстрации террора, применяемого Россией против украинских мирных жителей, российская крылатая ракета попала в ресторан и торговый центр в Краматорске. Это было известное место встречи международной прессы", — пишет Жозеп Боррель.

Вице-президент Еврокомиссии утверждает, что российские силы во главе с Путиным в очередной раз совершают военные преступления на территории Украины и продолжают свою агрессию.

"И снова Россия продолжает нарушать международное законодательство и совершать военные преступления", — указывает Боррель.

Напомним, что по состоянию на 28 июня украинские спасатели указывают на гибель 10 человек из-за российского ракетного удара по Краматорску. Среди погибших трое несовершеннолетних, в том числе девушка 17 лет и две сестры близнецы, которым в этом году должно было исполниться 15 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения Украины в отношении ракетных ударов по Краматорску. С подобными циничными заявлениями также высказался российский депутат Попов на британском телевидении, утверждающий, что Россия якобы не атакует гражданские объекты в Украине.

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на заявления Кремля, британский аналитик утверждает, что российские военные знали, куда они стреляют.



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Источник: https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1674001759277023233
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:29

Здається, Росія все більше втягується в якісь кримінальні розбірки на території України. Дуже дивно що цікавило окреме кафе. Місця скупчення цивільних повно, будь-який магазин АТБ будь-який цивільний будинок транспортні розв'язки. А вони раптом, заради якогось кафе підставили свого агента. У нашій пропаганді знов якісь бідосик вийшов.


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