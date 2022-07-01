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"Это сознательная кровавая тактика террора": Подоляк прокомментировал ракетный удар РФ по Одесской области

РФ не проводит "работу над ошибками" – для них это не ошибка, - Подоляк

сегодня, 11:52
Автор:

Денис
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночные удары по Одесской области. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

"Это сознательная кровавая тактика террора": Подоляк прокомментировал ракетный удар РФ по Одесской области

Михаил Подоляк назвал ракетные удары РФ по Одесской области сознательным терроризмом. 

"Одещина. Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха. 18 погибших, двое детей. РФ не проводит "работу над ошибками" – для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы. Украина нуждается в системах ПРО – должны защитить людей", — пишет Михаил Подоляк. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты ударили в 9-этажку в Одесской области: количество жертв возросло в разы. Россияне попали в многоэтажку и санаторий, где были дети. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что сколько уже погибло гражданских украинцев с февраля: рассказали в ООН. В ООН рассказали, сколько граждан выехали из страны, родных населенных пунктов, сколько уже погибло. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Россия отправляет в Украину старую военную технику из самых отдаленных регионов. Россия проводит ответные мероприятия по всей территории страны, включая самые отдаленные регионы. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что без билетов хотели лететь в Британию: пассажиры пинками выгоняли из самолета россиян. Двое россиян нелегально попали в самолет, следовавший из Мексики в Великобританию. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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