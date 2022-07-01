"Это сознательная кровавая тактика террора": Подоляк прокомментировал ракетный удар РФ по Одесской области

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночные удары по Одесской области. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Михаил Подоляк назвал ракетные удары РФ по Одесской области сознательным терроризмом.

"Одещина. Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха. 18 погибших, двое детей. РФ не проводит "работу над ошибками" – для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы. Украина нуждается в системах ПРО – должны защитить людей", — пишет Михаил Подоляк.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты ударили в 9-этажку в Одесской области: количество жертв возросло в разы. Россияне попали в многоэтажку и санаторий, где были дети. Подробно об этом читайте в нашем материале.



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