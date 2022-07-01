Сколько уже погибло гражданских украинцев с февраля: рассказали в ООН

В представительстве ООН рассказали о последствиях войны и количестве жертв среди гражданского населения за четыре месяца. По подсчетам организации почти 16 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, эти данные называют "консервативными цифрами".

Обстрел в Одесской области, ГСЧС

Более 6 миллионов человек – это переселенцы внутри государства, около 5 миллионов вернулись. Более 5,3 миллионов стали беженцами в других странах. Речь идет о 5000 погибших гражданских с февраля и более 5000 раненых украинцев, однако в организации подчеркивают, что цифры о количестве погибших не точны.



"Когда я была в мае в Мариуполе, я не могла поверить в то, что предстало перед моими глазами. Я помню, каким был город, когда я посещала его раньше, и мое сердце снова разрывалось. Я чувствовала то же в Харькове или районах близ Киева, как Буча, Ирпень и др. Даже не могу представить, как больно для многих видеть, как дома и города разрушены", — говорит координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани.

По ее словам, представители организации не смогли сделать из-за опасности ни доставить гуманитарную помощь, ни добраться до Херсона, Мариуполя. Не смогли передать помощь, даже не удалось договориться с российской стороной о безопасном проходе мирных жителей из Северодонецка. Доступ к неподконтрольным украинскому правительству территориям чрезвычайно сложен, если не сказать, невозможен.

Как писал портал, стали известны подробности бомбардировки Драмтеатра в Мариуполе. Иностранные исследователи провели анализ ситуации и говорят, что есть все основания полагать, что это было военное преступление — целенаправленная атака на гражданский объект.



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