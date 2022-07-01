logo

BTC/USD

19541.27

ETH/USD

1066.78

LTC/USD

51.39

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты ударили в 9-этажку в Одесской области: количество жертв возросло в разы
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты ударили в 9-этажку в Одесской области: количество жертв возросло в разы

Россияне попали в многоэтажку и санаторий, где были дети

сегодня, 07:48
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в области зафиксировано попадание российской ракеты в гражданский объект, в результате чего есть погибшие. Как передает портал "Комментарии", об этом Братчук сообщил у себя в Telegram. По обновленной информации количество погибших возросло до 17 человек, еще 30 получили ранения, из них три ребенка.

Оккупанты ударили в 9-этажку в Одесской области: количество жертв возросло в разы

Многоэтажка. Фото: ГУ ГСЧС В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

В Одесской ОВА рассказали, что вражеская ракета по Одесской области была выпущена из самолета. Так после пуска по Одесчине двух ракет – одна попала в 9-этажный дом. Вторая попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Уже также подтверждено, что на базе отдыха также не обошлось без жертв. По меньшей мере погибло три человека, из них один ребенок. Еще по меньшей мере один человек получил ранения.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия, разбирая завалы. Что касается взрыва в многоэтажке, то один из подъездов дома полностью разрушен, завалов очень много. Спасатели стараются оперативно работать, чтобы спасти как можно больше людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты позорно сбежали с украинского острова Змеиный, что потом назвали жестом "доброй воли". В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как на самом деле выгоняли россиян со Змеиного и как их "поливали" огнем, после чего тем ничего другого не осталось, кроме как эвакуироваться и покинуть ранее контролируемый остров.

Также издание "Комментарии" сообщало - знаковая победа Украины – российские оккупанты покинули Змеиный, спасали свои жизни бегством. Операция ВСУ по деоккупация острова прошла успешно.
Оккупанты ударили в 9-этажку в Одесской области: количество жертв возросло в разы - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Bratchuk_Sergey/14751
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!