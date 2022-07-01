Оккупанты ударили в 9-этажку в Одесской области: количество жертв возросло в разы

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в области зафиксировано попадание российской ракеты в гражданский объект, в результате чего есть погибшие. Как передает портал "Комментарии", об этом Братчук сообщил у себя в Telegram. По обновленной информации количество погибших возросло до 17 человек, еще 30 получили ранения, из них три ребенка.

Многоэтажка. Фото: ГУ ГСЧС В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

В Одесской ОВА рассказали, что вражеская ракета по Одесской области была выпущена из самолета. Так после пуска по Одесчине двух ракет – одна попала в 9-этажный дом. Вторая попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Уже также подтверждено, что на базе отдыха также не обошлось без жертв. По меньшей мере погибло три человека, из них один ребенок. Еще по меньшей мере один человек получил ранения.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия, разбирая завалы. Что касается взрыва в многоэтажке, то один из подъездов дома полностью разрушен, завалов очень много. Спасатели стараются оперативно работать, чтобы спасти как можно больше людей.

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