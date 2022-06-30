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Россия отправляет в Украину старую военную технику из самых отдаленных регионов

Россия проводит ответные мероприятия по всей территории страны, включая самые отдаленные регионы

сегодня, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ выискивает из резервов и направляет в Украину военную технику, которая была в  отдаленных регионах страны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь отечественного оборонного ведомства Александр Мотузяник.

Россия отправляет в Украину старую военную технику из самых отдаленных регионов

Россия отправляет технику из самых отдаленных регионов (фото из открытых источников)

Как он отметил, чтобы восполнить текущие потери в боевой технике, РФ расконсервирует по хранению необходимую военную технику, которая была в отдаленных российских регионах.

"По данным Главного управления разведки, с начала апреля этого года, по всей территории России, включая Калининградскую область и остров Сахалин, проводятся мероприятия по снятию с хранения, восстановлению, подготовке к отправке в районы оперативного назначения, а также дальнейшему применению военной техники", — отметил представитель оборонного Министерства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Генштабе рассказали, куда россияне стащили "Искандеры" и "Панцири". На белорусско-украинской границе снова неспокойно. Оккупанты понимают, что не могут достичь победы в битве за Донбасс, поэтому пытаются атаковать Украину со всех сторон. Так, захватчики подтянули до самой границы Беларуси и Украины свои войска с ОТРК "Искандер-М", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", зенитными ракетными системами С-400 и самолетами оперативно-тактической авиации. На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые производят обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-lwyl24Pq5s
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