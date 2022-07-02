logo

BTC/USD

19252.75

ETH/USD

1053.20

LTC/USD

50.31

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Есть убитые и раненые: в Запорожской области оккупанты уничтожают сами себя - подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть убитые и раненые: в Запорожской области оккупанты уничтожают сами себя - подробности

Рядом с Токмаком оккупанты убивают друг-друга

сегодня, 16:00
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал об обстановке в городе. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. 

Есть убитые и раненые: в Запорожской области оккупанты уничтожают сами себя - подробности

Армия РФ

Так, по данным Куртева, ситуация в Запорожском направлении остается контролируемой и практически неизменной.

"Известно, что враг продолжает готовить оккупированные населённые пункты к круговой обороне, а на основных дорожных направлениях создает опорные пункты.", — сообщил Куртев. 

Кроме того, стало известно, оккупанты уничтожают сами себя. 

"Во-первых, у них постоянно возникают межэтнические конфликты, во-вторых, им очень трудно распределить между собой то, что они награбили на нашей земле. И, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, они от ссор переходят к вооруженным столкновениям.", — рассказал секретарь Запорожского городского совета. 

Так, по информации украинской разведки, в результате такого конфликта, возникшего вблизи временно оккупированного Токмака, погибли четыре бойца армии оккупантов. Еще десять захватчиков получили ранения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что  сегодня происходит в ОРДЛО – чего добиваются оккупанты: как нужно действовать Украине. На временно оккупированных территориях Донбасса Кремль времени не теряет, пытается интегрировать территории в состав России, а мужское население продолжает отправлять воевать против ВСУ. 

Читайте также о том, что есть ли толк от работы НАБУ и САП: почему Запад борется за новых руководителей – о чем это говорит. Западные партнеры Украины настаивают, чтобы у НАБУ и САП как можно быстрее появились новые руководители. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что как Путин давит на Лукашенко: когда Минск решится вступить в войну — есть ли угроза сегодня. В Москве все больше напоминают Минску, что их ждет общее будущее и пора определяться по войне в Украине. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что взрыв невиданных размеров: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ на востоке Украины (видео). По непроверенной информации, удар по хранилищу нанесли в Попасной. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kurtievofficial
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!