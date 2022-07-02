Есть убитые и раненые: в Запорожской области оккупанты уничтожают сами себя - подробности

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал об обстановке в городе. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

Так, по данным Куртева, ситуация в Запорожском направлении остается контролируемой и практически неизменной.

"Известно, что враг продолжает готовить оккупированные населённые пункты к круговой обороне, а на основных дорожных направлениях создает опорные пункты.", — сообщил Куртев.

Кроме того, стало известно, оккупанты уничтожают сами себя.

"Во-первых, у них постоянно возникают межэтнические конфликты, во-вторых, им очень трудно распределить между собой то, что они награбили на нашей земле. И, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, они от ссор переходят к вооруженным столкновениям.", — рассказал секретарь Запорожского городского совета.

Так, по информации украинской разведки, в результате такого конфликта, возникшего вблизи временно оккупированного Токмака, погибли четыре бойца армии оккупантов. Еще десять захватчиков получили ранения.



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