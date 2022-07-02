Есть ли толк от работы НАБУ и САП: почему Запад борется за новых руководителей – о чем это говорит

Конкурс по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро должен быть объявлен в ближайшие дни или недели. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере в Киеве. Каковы шансы, что в обозримом будущем изберут и главу НАБУ, и руководителя САП? И что они будут реально независимы? Почему с этим – такие проблемы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

НАБУ. Фото: из открытых источников

Критериями оценки работы антикоррупционных органов должны быть завершенные расследования, а не оглашенные подозрения

Народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает так:

"Нельзя сводить всю борьбу с коррупцией к вопросу персоналий и их лояльности тем или иным центрам влияния. Этот подход показал свою ошибочность в прошлые годы".

С одной стороны, отмечает эксперт, были созданы современные антикоррупционные органы, причем созданы фактически "с нуля", в них набирали кадры нового типа.

"За восемь лет сформированы хорошо мотивированные и профессиональные команды в НАБУ и САП. Под новые органы было принято новое законодательство с широкими полномочиями и улучшенным обеспечением. Уже при президенте Владимире Зеленском НАБУ получило право на самостоятельное осуществление контроля аудио- и электронных каналов, которого добивалось много лет. Также НАБУ получило возможность напрямую делать запросы о международной правовой помощи — для противодействия украинским коррупционерам и за рубежом. Парламент упразднил депутатскую неприкосновенность, и теперь НАБУ может осуществлять оперативные мероприятия и против нардепов. Когда Конституционный суд принял решения, которые усложняли работу НАБУ, эти решения также были разблокированы политическими усилиями", – напоминает Игорь Попов.

С другой стороны, продолжает он, общие итоги борьбы с топ-коррупцией остались недостаточными.

"Новые руководители НАБУ и САП будут назначены в течение 2022 года, – уверен эксперт. – Однако одновременно с назначением следует провести анализ успехов и проблем и усовершенствовать работу системы. "Реальная независимость" – это только лозунг, никто в подобных органах не будет абсолютно независимым. Тем не менее, система теневой зависимости, действовавшая в прошлые годы, показала свою неэффективность. Борьба за влияние на антикоррупционные органы существенно снизила их производительность. Поэтому следует усилить систему публичного контроля".

Для этого, подчеркивает Игорь Попов, стоит пересмотреть ключевые индикаторы успеваемости, и сконцентрировать внимание органов на топ-чиновниках и на крупных коррупционных схемах – от миллиарда гривен.

"Критериями оценки должны быть завершенные расследования, а не оглашенные подозрения, – уверен эксперт. – Необходимо усилить парламентский и общественный контроль за исполнением этих индикаторов, вплоть до персональной кадровой ответственности руководителей. Тогда есть шанс, что баланс сместится от негласных влияний – к подотчетности перед обществом по прозрачным индикаторам".

Наши иностранные партнеры максимально пытаются контролировать в Украине процесс назначения на ключевые должности

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец призывает быть реалистами. И напоминает, что конкурсы на разные должности в Украине проходят давно. А вот говорить о том, что избираются реально независимые кандидаты – не приходится.

"Даже если конкурсы проходят под присмотром иностранцев (это видно на примере попыток избрать представителей Антикоррупционного суда, Высшей Рады Правосудия, руководителя САП и так далее) – всё происходит в ручном режиме. Объективного оценивания кандидатов не было – и нет. На данный момент, с моей точки зрения, наши иностранные партнеры максимально пытаются контролировать в Украине процесс назначения на ключевые должности. По тому же главе САП – те два кандидата, которые прошли "в финал", не соответствуют изначально заданным параметрам. Нет достаточного опыта, очевиден конфликт интересов и так далее. Но при этом именно один из них и станет главой САП", – отмечает Ростислав Кравец.

По его мнению, всё, что будет происходить далее – попытка с помощью различных ручных активистов, которых спонсируют грантовые организации, продавливать конкретные кандидатуры. Несмотря на то, что те, подчеркивает эксперт, не соответствуют должностями, которые намерены занимать.

"К сожалению, в Украине при назначении на ответственные должности ищут не профессионалов, а людей, которые так или иначе преданы тому или иному лицу", – констатирует Ростислав Кравец.

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