Есть ли смысл в переговорах с РФ: какая вероятность, что они состоятся в 2024 году

После путинского интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, казалось бы, любому здравомыслящему человеку понятно, что вести переговоры с обезумевшим хозяином Кремля – нет смысла. На этом акцентирует тот же канцлер Германии Олаф Шольц, призывая сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков также в очередной раз дает понять, что переговоры возможны лишь, если Украина признает "совершенно иную реальность" (то есть откажется от оккупированных россиянами территорий – и даже тех, что им не удалось захватить). При этом тема переговоров то и дело всплывает в высказываниях разного рода политиков, чиновников, глав государств. Сам Путин периодически жалуется, что с ним не хотят договариваться, а он-то якобы готов. Каковы перспективы и варианты переговорного кейса? Возможен ли он – в том или ином виде – в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Любые переговоры с РФ сейчас не имеют перспективы

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко напоминает, что любая война заканчивается переговорами. Даже, если это договор о безоговорочной капитуляции, как было после Первой и Второй мировой.

Но для переговоров даже о прекращении огня – нужна гарантия исполнения обязательства. А Российская Федерация в нынешнем виде свои обязательства не исполняет. Можно вспомнить те же Минские соглашения, подписанные девять лет назад. Или последующие мини-договоренности о всякого рода пасхальных, хлебных, школьных и прочих перемириях. Все они срывались россиянами и подконтрольными им группировками в т.н. "ДНР" и "ЛНР". Следует также понимать, что РФ нарушает договоренности не только с Украиной, но и с западными странами. И о прекращении огня в Сирии, и о нераспространении ядерного оружия, и много еще о чем", – подчеркивает эксперт. "Некая база и опыт переговоров между Украиной и Россией – есть. Они идут, как минимум, вокруг обмена пленными. То есть, контакты имеются. Как и позитивные решения

Соответственно, констатирует он, любые переговоры с РФ сейчас не имеют перспективы. И не потому, что Кремль не хочет говорить. Он как бы хочет. Но он не готов выполнять то, о чём удастся договориться. Даже, если удастся.

Так что решение украинских властей не вести переговоры с Путиным – абсолютно верное. Нет смысла говорить с тем, кто всё равно ничего не выполнит". "По логике путинского режима, договоренности должна обязательно исполнять другая сторона, но точно не российская. Но, – подчеркивает Андрей Еременко, – переговоры неизбежны. Однако не с этой российской властью, которая врет напропалую, живет в параллельной реальности, придумывает альтернативную историю

А вот после смены власти в РФ (не важно, каким путем) — путь для переговоров может быть открыт, считает Андрей Еременко. Но, акцентирует он, возможно, для этого понадобится сперва выиграть войну на поле боя.

В августе-сентябре на Украину могут начать давить, чтобы она пошла на мирные переговоры

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:

– чуть ли не в первый день своего президентства". "Обе стороны на данный момент признают, что перспектива мирного урегулирования между Россией и Украиной в этом году – минимальна. Скорее всего, Кремль будет ожидать исхода выборов в США. В надежде на победу Трампа, который обещает остановить войну "очень быстро"

По словам эксперта, том, что не стоит рассчитывать на мирное урегулирование в 2024-м, говорит и заявление министра обороны страны-агрессора – Шойгу, сделанное им еще в прошлом году. По его словам, т.н. "сво" будет длиться, как минимум до начала 2025-го.

"А именно в январе 2025-го новый президент США вступает в свои полномочия. И в РФ рассчитывают, что Белый дом возглавит именно Трамп, после чего вынудит Украину пойти на территориальные уступки", – подчеркивает Максим Яли.

Позиция Украины, продолжает эксперт, известна. Она не изменялась и вряд ли претерпит изменения, по крайней мере, в этом году. Речь о полном возврате контроля над своими территориями, выходе на границы 1991 года.

Мы испытываем серьезный дефицит снарядов, всех видов вооружений. Об этом говорит секрет СНБО Данилов, подчеркивая, что ситуация на фронте крайне сложная Тех же ракет для ПВО осталось на несколько месяцев. На официальном уровне мы переходим в стратегическую оборону. И тут стоит задача – как минимум, не допустить оккупации новых территорий, – акцентирует Максим Яли. "К сожалению, достигнуть этих целей военным путем вряд ли удастся. Контраступлени 2023 года это доказало. А сейчас еще и имеем серьезные проблемы с предоставлением военной помощи со стороны наших западных партнеров, прежде всего США

Исходя из этого, поясняет он, говорить о мирных договоренностях в обозримом будущем не приходится.

а ситуация на поле боя продолжит ухудшаться для нас, возможно, перед выборами Байден начнет оказывать давление на руководство Украины. Чтоб оно пошло на некий компромисс с Кремлем. Без признания оккупированных территорий за РФ. Но по т.н. "корейскому сценарию". Когда война остановлена, но мирный договор не подписан", – отмечает политолог. "Единственный возможный вариант – если из-за блокирования республиканцами в нижней палате Конгресса (Палата представителей) так и не удастся проголосовать за военную помощь Украине

По его мнению, уже очевидно, что предвыборная стратегия Трампа направлена на то, чтоб нивелировать все успехи Байдена, продемонстрировать его неэффективность. В том числе – по Украине.

"А прекращение войны могло бы стать главным внешнеполитическим успехом Байдена. С акцентами, что благодаря поддержке США мы выстояли, не потеряли государственность, деоккупировали 50% территорий, захваченных россиянами с 24 февраля 2022 года. "Продать" это американским избирателям как победу — можно. И медиа уже прокачивают такую тему около полугода. Отдавать же подобные лавры Трампу – точно не на руку Байдену, – уверен Максим Яли. – Именно поэтому не исключено, что в августе-сентябре на Украину начнут оказывать давление, чтоб она пошла на мирные переговоры. Аргументируя тем, что США уже не могут оказывать нам военную и финансовую помощь, а европейские партнеры не способны компенсировать эти поставки. Вопрос в том, захочет ли на тот момент Путин идти на некие соглашения, повышая тем самым шансы Байдена на победу в выборах".

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