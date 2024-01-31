Состоялся юбилейный обмен пленными. Кого удалось вернуть домой

В Украину 31 января вернулись из российского плена 207 украинских защитников и гражданских граждан, об этом в "Фейсбуке" сообщил президент Владимир Зеленский.

Некоторые военнопленные находятся в плохом состоянии

"Наши – дома. 207 ребят. Возвращаем при всем. Помним о каждом и каждом в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим",

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили , что состоялся 50-й обмен пленными. Домой удалось вернуть 95 представителей Вооруженных сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и одного представителя Национальной полиции Украины.

"180 о возвращающихся домой – из рядового и сержантского состава, еще 27 – украинские офицеры. По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из уволенных Защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре будет 21"

, – отметили в Координационном штабе.

Там добавили, что среди уволенных военнослужащих – защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.

Среди уволенных, в частности, и младший сержанта Захара. Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из Азовстали в мае 2022 года. Менее чем за полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы, рассказали в Координационном штабе.

Кроме того, сообщается, что 36 из военнопленных, которых удалось вернуть, имеют ранения или серьезные болезни.

Напомним, как писали "Комментарии", с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 защитников и защитниц.

Также "Комментарии" сообщали, что обмен пленными должен был состояться еще 24 января, но он был сорван из-за падения Ил-76 под Белгородом. Тогда пропагандисты заявляли, что на самолете вроде бы находились украинские военнопленные.

"Комментарии" также объясняли, что не столько с катастрофой .