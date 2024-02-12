Данилов назвал главную причину, почему война может быть проиграна

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Кравцев Сергей
Секретарь СНБО Алексей Данилов в очередной раз обратился с призывом к союзникам Украины "не проявлять страха" перед Россией, предупредив, что если они это сделают, то "война будет проиграна". Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский чиновник сделал в интервью португальскому агентству Lusa.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Алексей Данилов отметил, западны страны не должны бояться России, а сегодня так получается, что многие страны боятся войны и боятся России.
Данилов добавил, что "Россия получает помощь от Северной Кореи и Ирана, и это привело к некоторым изменениям в ситуации".
Секретарь СНБО предупредил, что при таком сценарии, если западный мир не увеличит существенно поставки оружия и боеприпасов Украине, "ситуация очень осложнится". На вопрос о насущных потребностях украинской армии Данилов ответил: "Нам нужно оружие, оружие, оружие".
Он отметил, что "любое ожидание, очевидно, влияет на ситуацию" на поле боя.
При этом Данилов "более чем уверен, что поддержка США будет проголосована в ближайшее время".
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