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Данилов назвал главную причину, почему война может быть проиграна

Алексей Данилов призывает союзников не проявлять страха перед РФ

сегодня, 09:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов в очередной раз обратился с призывом к союзникам Украины "не проявлять страха" перед Россией, предупредив, что если они это сделают, то "война будет проиграна". Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский чиновник сделал в интервью португальскому агентству Lusa.

Данилов назвал главную причину, почему война может быть проиграна

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, западны страны не должны бояться России, а сегодня так получается, что многие страны боятся войны и боятся России.

"Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и если кто-то думает, что на передовой легко, то это люди, которые не понимают войны", – отметил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что "Россия получает помощь от Северной Кореи и Ирана, и это привело к некоторым изменениям в ситуации".

Секретарь СНБО предупредил, что при таком сценарии, если западный мир не увеличит существенно поставки оружия и боеприпасов Украине, "ситуация очень осложнится". На вопрос о насущных потребностях украинской армии Данилов ответил: "Нам нужно оружие, оружие, оружие".

Он отметил, что "любое ожидание, очевидно, влияет на ситуацию" на поле боя.

"Если вы спросите нас: остановимся ли мы? Мы не остановимся, мы будем защищать нашу страну. У нас нет другого выбора, другого варианта. И мы очень надеемся, что наши партнеры поймут, что под угрозой наша независимость, а также имидж, авторитет и единство всего Запада", — сказал он.

При этом Данилов "более чем уверен, что поддержка США будет проголосована в ближайшее время".

"Соединенные Штаты действительно жизненно важны для нас. И после нашей победы мы будем благодарны всем, всем тем, кто помогает нам ее достичь", — заявил секретарь СНБО.

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