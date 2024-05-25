Есть ли реалистичные сроки по переговорах Украины и РФ: какую "ловушку" выставил Кремль

Продолжаются активные заявления и движения вокруг темы переговоров по прекращению российско-украинской войны. Пока Украина активно продвигает свои идеи в ракурсе подготовки Глобального саммита мира, которого, по мнению украинского президента Владимира Зеленского, боится российский диктатор Владимир Путин, автократии играют в свои игры. Китай и Бразилия предложили свой "мирный план", в котором речь не идет о выводе российских войск с территории Украины. Скорее – о заморозке конфликта. Путин дает понять, что будет договариваться лишь с учетом "реалий на земле" (то есть, оставляя за собой оккупированные территории). И в Украине, и в США уверены, что сигналы Кремля о якобы готовности к мирным переговорам и прекращению огня имеют целью получить передышку, чтобы ударить потом еще сильнее. Какие наиболее реалистичные сроки и варианты неких соглашений просматриваются на данном этапе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Цели России не изменились

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что ни о каких вариантах, а тем более сроках каких-либо мирных соглашений на данном этапе речь не идет.

"Не стоит путать публичную риторику Кремля (и его партнеров) с реальной политикой, – призывает он. – Усилия руководства РФ сейчас направлены на то, чтобы максимально снизить уровень участия различных стран в Глобальном саммите мира и его потенциальных политических последствий, которые ломают дипломатическую игру страны-агрессора вокруг ее войны против Украины".

Псевдо-инициативами о якобы готовности к прекращению огня в Украине Кремль хочет отвлечь внимание от Глобального саммита мира, поясняет политолог. А в перспективе – переключить внимание на переговоры о завершении войны в Украине на своих условиях.

"И речь не идет о заморозке конфликта " , – акцентирует эксперт.

По его мнению, все слова о "заморозке" нынешней войны между Россией и Украиной – лишь тактическое прикрытие, дипломатическая и риторическая дымовая завеса.

"Это "крючок", "ловушка", на которую Россия и ее союзники хотят поймать некоторых западных политиков и некоторых лидеров стран Глобального Юга", – поясняет Владимир Фесенко.

На самом деле, цели России не изменились, уверен он. Кремль хочет мира на основе принципиальных уступок Украины, в том числе фактического отказа нашей страны от своей армии, от перспективы членства в НАТО.

"Одно из новых условий, которое Путин заявил буквально вчера в Минске – смена руководства Украины (президента Зеленского) для гипотетических мирных переговоров. Естественно, для нас российские требования неприемлемы. Реальные мирные переговоры надо будет начинать без предварительных условий с обеих сторон. С этой точки зрения надо также понимать, что не будет идти речь о выводе российских войск до начала мирных переговоров. Будем реалистами, РФ не станет делать этого просто потому, что так требует Украина и ряд наших партнеров. Но это не означает, что мы отказываемся от стремления к освобождению всех территорий, оккупированных Россией. Это наша стратегическая цель, которая будет реализовываться при наличии достаточных ресурсов и благоприятных обстоятельств, вне зависимости от того, когда и в какой форме прекратятся военные действия в Украине", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Украина максимизирует количество участников встречи в Швейцарии

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким комментарием:

"Безусловно, Россия пытается сорвать саммит мира, инициированный президентом Зеленским. Этот саммит должен определить принципы мирного урегулирования на базе международного права и суверенитета Украины А Путин хочет утвердить свой план завершения войны – на праве грубой силы ("реальность положения на земле")".

По мнению эксперта, если хотя бы часть весомых стран поддержит "план Путина", это будет обозначать открытие "ящика Пандоры" и новую глобальную реальность, где нет правил.

"Именно поэтому Украина максимизирует количество участников встречи в Швейцарии. А сам саммит должен не только поддержать украинский план мира, но и усилить международную изоляцию РФ, – отмечает Алексей Кущ. – Кроме того, данная конференция должна подчеркнуть недопустимость ядерных угроз и нарушения продовольственной безопасности в мире. После чего уже можно очерчивать более-менее реалистичные сроки и варианты неких соглашений".

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