Путин боится саммита мира: Зеленский объяснил почему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин опасается саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии.

Зеленский рассказал о подготовке к саммиту мира. Фото из открытых источников

"Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще боится того, что может дать саммит. Мир способен заставить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.

По словам главы Украины, России нечего противопоставить мировому большинству.

"При всей своей лжи, Путин зависит от окружения в широком смысле этого слова, в частности от международного окружения. Никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого агрессора. Все это действительно понимают. Саммит мира – это формат, который не позволит Путину больше врать. А без лжи он абсолютно никто", – добавил украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.