Путин боится саммита мира: Зеленский объяснил почему

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин опасается саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии.
Зеленский рассказал о подготовке к саммиту мира. Фото из открытых источников
По словам главы Украины, России нечего противопоставить мировому большинству.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!