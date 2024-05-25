В США объяснили, зачем Путин заговорил о мирных переговорах и прекращении огня

Россия использует любое прекращение огня для подготовки к будущим наступательным операциям в Украине и новым попыткам уничтожить ее государственность. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что военная интервенция России в Крыму и на Донбассе в 2014 году нарушила многочисленные международные обязательства России по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, Кремль нарушил признание Украины, как независимого государства в 1991 году и Будапештский меморандум 1994 года, в котором РФ обязалась не подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Учитывая этот исторический опыт, отмечают в ISW, нет никаких оснований считать, что Москва будет уважать любое новое соглашение, которое обязывает РФ не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Прекращение огня дало бы России возможность восстановить деградировавшие силы, отвлечь человеческие ресурсы на широкомасштабную экспансию и реформы вместо того, чтобы вести боевые действия в Украине. Это позволило бы России продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, связанных с насущными оперативными потребностями в Украине", — говорится в отчете.

В Институте изучения войны также считают, что Кремль может использовать прекращение огня для подготовки более пригодных для проведения следующей серии наступательных операций сил, которые используют для изменения режима, демилитаризации и завоевания Украины.

Прекращение огня, безусловно, предоставило бы Украине собственные возможности для решения вопросов формирования Вооруженных сил и развития оборонной промышленности. Но в Кремле небезосновательно ожидают, что замороженный фронт сделает поддержку Украины менее насущной и важной для Запада и позволит России опередить Украину в подготовке к возобновлению боевых действий.

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