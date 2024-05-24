Заморозка или прекращение войны: о чем могут стартовать переговоры и могут ли вообще

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Тема переговоров между Киевом и Москвой, вероятных после саммита мира в Швейцарии (на который страна-агрессор не приглашена) всё чаще всплывает в прессе и различных заявлениях. И хоть президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не видит смысла о чем-то договариваться с бесноватым Путиным, дыма без огня, как известно, не бывает. Обсуждается т.н. "корейский сценарий", когда обе стороны исчерпают силы и договорятся о фиксации ситуации по линии на поле боя на тот момент. Не против этого якобы даже Путин, который якобы готов пойти на такие переговоры. Какими видятся на данный момент перспективы некий договоренностей между Украиной и РФ? Когда возможны, на каких условиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что на данном этапе говорить о переговорах не приходится. Разве что об остановке (приостановке) боевых действий. Но не о неком мирном соглашении.
В этом, по его мнению, в определенной мере может быть заинтересована и РФ. Ведь война изматывает не только нас, но и нашего противника.
К тому же, продолжает он, если во время горячей фазы войны КНР опасается помогать РФ, то, когда боевые действия остановятся, Пекин вполне может начать легальные поставки чего-то военного в Россию. У Китая уже будут развязаны руки для помощи россиянам в восстановлении мощностей.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко также не видит сейчас перспектив для диалога между Киевом и Москвой.
В то же время, акцентирует она, Китай своими визитами в ЕС, игнорированием просьб перестать помогать РФ, опасными военными учениями вблизи Тайваня, показывает, что авторитарные режимы достаточно сильны, чтоб не боятся западных санкций.
Так что и КНР точно не станет подталкивать РФ к конструктивным переговорам, уверена Екатерина Одарченко.
В США же до выборов вряд ли будут кардинальные перемены во взгляде на происходящее, поясняет она.
Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Кремль усиливает чистки в Минбороны: кто кого переиграл.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!