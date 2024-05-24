Заморозка или прекращение войны: о чем могут стартовать переговоры и могут ли вообще

Тема переговоров между Киевом и Москвой, вероятных после саммита мира в Швейцарии (на который страна-агрессор не приглашена) всё чаще всплывает в прессе и различных заявлениях. И хоть президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не видит смысла о чем-то договариваться с бесноватым Путиным, дыма без огня, как известно, не бывает. Обсуждается т.н. "корейский сценарий", когда обе стороны исчерпают силы и договорятся о фиксации ситуации по линии на поле боя на тот момент. Не против этого якобы даже Путин, который якобы готов пойти на такие переговоры. Какими видятся на данный момент перспективы некий договоренностей между Украиной и РФ? Когда возможны, на каких условиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Путин явно не готов останавливать войну до выборов в США

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что на данном этапе говорить о переговорах не приходится. Разве что об остановке (приостановке) боевых действий. Но не о неком мирном соглашении.

"Позиции сторон слишком отличаются. Украина не может согласиться на оккупацию своих территорий. Никто не готов менять Конституцию, даже путем референдума. Россия же не пойдет на конструктивные соглашения. Так что речь пойдет лишь о некой "заморозке" войны", – поясняет эксперт.

В этом, по его мнению, в определенной мере может быть заинтересована и РФ. Ведь война изматывает не только нас, но и нашего противника.

"Есть еще и фактор Китая, который также заинтересован в "заморозке". Но не потому, что он хочет, чтоб россияне убрались с украинской территории. Вовсе нет. Просто Китаю для его игрищ в Южной Азии необходимо, чтоб через какое-то время Россия могла открыть "второй фронт". А для этого нужна пауза для восстановления запаса вооружений, боеприпасов и так далее", – отмечает Борис Кушнирук.

К тому же, продолжает он, если во время горячей фазы войны КНР опасается помогать РФ, то, когда боевые действия остановятся, Пекин вполне может начать легальные поставки чего-то военного в Россию. У Китая уже будут развязаны руки для помощи россиянам в восстановлении мощностей.

"При этом Путин явно не готов останавливать войну до выборов в США, – подчеркивает эксперт. – Он рассчитывает, что вероятный приход Трампа сыграет на руку Москве в ракурсе будущих договоренностей о мире (хоть это может быть и ошибочное суждение). Соответственно – реально рассчитывать на переговоры между Украиной и Россией не приходится раньше зимы-весны 2025 году. А до этого боевые действия будут продолжаться".

Основ для переговоров в данный момент нет

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко также не видит сейчас перспектив для диалога между Киевом и Москвой.

Похоже, Кремль своими кадровыми изменениями в Минобороны и Генштабе (в том числе, смена Шойгу на экономиста Белоусова) демонстрирует, что еще больше переводит экономику на военные рельсы. И готов к долгосрочной войне", – отмечает эксперт. "Путин поменял военное руководство, были задержаны очередные фигуранты в погонах по подозрению в коррупции

В то же время, акцентирует она, Китай своими визитами в ЕС, игнорированием просьб перестать помогать РФ, опасными военными учениями вблизи Тайваня, показывает, что авторитарные режимы достаточно сильны, чтоб не боятся западных санкций.

Так что и КНР точно не станет подталкивать РФ к конструктивным переговорам, уверена Екатерина Одарченко.

В США же до выборов вряд ли будут кардинальные перемены во взгляде на происходящее, поясняет она.

"Украина имеет двухпартийную поддержку, но тема переговоров не стоит на повестке дня. Как не стоит и обсуждение темы — а что же такое победа для Украины? Констатируя – основ для переговоров в данный момент нет", – говорит эксперт.

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