Стал известен реальный сценарий завершения войны: устроит ли он Украину

Украина будет ощущать безумное давление по поводу проведения переговоров с террористической Россией где-то ближе к осени, считает политолог, военный Виктор Андрусив. При этом он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин давно хочет провести эти переговоры, но, разумеется, не для того, чтобы сдаться или согласиться отступить.

Война в Украине

Как подчеркнул Андрусив, кремлевский диктатор просто хочет зафиксировать на земле "реалии боя". По его словам, дело в том, что Путин и его стратеги прекрасно понимают, что они не смогут победить в долгосрочной войне.

В этом контексте, подчеркнул Андрусив, и Украине, и всему миру необходимо понимать, что кремлевский диктатор не придерживается своих обещаний и разных договоров.

"Он это доказал накануне войны, рассказывая, что все планы нападения на Украину являются американской выдумкой. Поэтому практически нет никакой возможности заставить неадекватного владельца ядерного оружия придерживаться заключенного договора",

– подчеркивает эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, в этой ситуации единственным правильным решением должно быть ведение переговоров с Китаем, благодаря которому РФ еще не упала. Эксперт прогнозирует, что роль Китая в России будет только расти.

"В отличие от кремля Китай договоров придерживается, поскольку иначе рухнет вся его международная система торговли. Поэтому если в рамках переговоров Китай будет их важным участником и брать на себя обязательства – это единственное условие, благодаря которому можно достичь какого-либо устойчивого результата переговоров с Путиным",

– считает Андрусив.

Но проблема в том, говорит эксперт, Китай играет исключительно в свою игру, и ничего не будет делать, пока его интересы не будут учтены.

"А это вопрос Тайваня и ограничений в доступах на западные рынки",

– добавил эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, для достижения какого-либо успеха в урегулировании войны в Украине путем переговоров, Запад будет вынужден учитывать китайский интерес. Однако, добавляет он, это вряд ли произойдет, учитывая возможный приход Дональда Трампа, злейшего врага Китая.

То есть, подчеркивает эксперт, похоже, что успешный переговорный процесс практически невозможен.

"Единственный реальный сценарий на сегодняшний день – это исчерпание сторонами своих сил и фиксация линии на поле боя. Он же корейский сценарий",

– заявил Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему корейский сценарий не подходит Украине.