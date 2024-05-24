Стал известен реальный сценарий завершения войны: устроит ли он Украину

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Ткачик Олеся
Украина будет ощущать безумное давление по поводу проведения переговоров с террористической Россией где-то ближе к осени, считает политолог, военный Виктор Андрусив. При этом он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин давно хочет провести эти переговоры, но, разумеется, не для того, чтобы сдаться или согласиться отступить.
Война в Украине
Как подчеркнул Андрусив, кремлевский диктатор просто хочет зафиксировать на земле "реалии боя". По его словам, дело в том, что Путин и его стратеги прекрасно понимают, что они не смогут победить в долгосрочной войне.
В этом контексте, подчеркнул Андрусив, и Украине, и всему миру необходимо понимать, что кремлевский диктатор не придерживается своих обещаний и разных договоров.
Именно поэтому, по его мнению, в этой ситуации единственным правильным решением должно быть ведение переговоров с Китаем, благодаря которому РФ еще не упала. Эксперт прогнозирует, что роль Китая в России будет только расти.
Но проблема в том, говорит эксперт, Китай играет исключительно в свою игру, и ничего не будет делать, пока его интересы не будут учтены.
Именно поэтому, по его мнению, для достижения какого-либо успеха в урегулировании войны в Украине путем переговоров, Запад будет вынужден учитывать китайский интерес. Однако, добавляет он, это вряд ли произойдет, учитывая возможный приход Дональда Трампа, злейшего врага Китая.
То есть, подчеркивает эксперт, похоже, что успешный переговорный процесс практически невозможен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему корейский сценарий не подходит Украине.
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Ігор
сегодня, 13:43
Пихатість 1991 здувається! Гниле не дає плодів. У будь-який момент можна було все змінити просто почати змінюватись. Але терпіли отримують те що готові терпіти ще й з бонусом. Народжений повзати/терпіти ніколи не буде мати власну державу.