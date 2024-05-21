logo

BTC/USD

70179.02

ETH/USD

3776.42

LTC/USD

88.20

USD/UAH

40.05

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Президент Зеленский унизил Путина и рассказал, пойдет ли с ним на переговоры
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Зеленский унизил Путина и рассказал, пойдет ли с ним на переговоры

Президент Владимир Зеленский считает, что диктатор Путин отчаянно хочет уничтожить украинцев, сказал он в интервью Reuters. В таких обстоятельствах, подчеркнул Зеленский, все переговоры не имеют смысла

сегодня, 17:56
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Невозможно вести диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, находящимся в вакууме ненависти к Украине, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Зеленский унизил Путина и рассказал, пойдет ли с ним на переговоры

Владимир Зеленский

Глава Украины убежден, что Путин находится в определенном "информационном пузыре" и отчаянно хочет уничтожить украинцев.

"Ты не можешь садиться разговаривать с человеком, единственная цель которого – уничтожить тебя",
— подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что с таким человеком, конечно, невозможно вести справедливый диалог.

При этом президент подчеркнул, что Украина не капитулирует в войне с Россией и не отдаст ей свою государственность, поскольку в будущем будет очень сложно вернуть себе независимость.

Однако, как подчеркнул Владимир Зеленский, кремлевский диктатор не сможет всегда демонстрировать силу. Правда в том, добавил президент, что он стареет и рано или поздно умрет.

"Все придет"
, – добавил Зеленский.

При этом президент обратил внимание на то, что кремлевский диктатор постоянно заявляет, что Украиной якобы руководят Соединенные Штаты, однако именно он управляется большими деньгами. В этом контексте Зеленский спрогнозировал, что Путина из Кремля вынесут только ногами вперед.

Зеленский добавил, что окружение Путина держит его в этой системе, поэтому Украина должна найти в ней слабое место.

"Если каждый день искать и бороться, ты обязательно победишь",
– подытожил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина уже готовится к переговорам с РФ, поскольку это один из сценариев и к нему необходимо быть подготовленным. Впрочем, эксперты считают, что Украина не сядет разговаривать с Россией, по крайней мере, до тех пор, пока она не выведет свои войска с наших территорий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KyVwZ16dqTU
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости