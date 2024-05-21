Президент Зеленский унизил Путина и рассказал, пойдет ли с ним на переговоры

Невозможно вести диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, находящимся в вакууме ненависти к Украине, заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

Глава Украины убежден, что Путин находится в определенном "информационном пузыре" и отчаянно хочет уничтожить украинцев.

"Ты не можешь садиться разговаривать с человеком, единственная цель которого – уничтожить тебя",

— подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что с таким человеком, конечно, невозможно вести справедливый диалог.

При этом президент подчеркнул, что Украина не капитулирует в войне с Россией и не отдаст ей свою государственность, поскольку в будущем будет очень сложно вернуть себе независимость.

Однако, как подчеркнул Владимир Зеленский, кремлевский диктатор не сможет всегда демонстрировать силу. Правда в том, добавил президент, что он стареет и рано или поздно умрет.

"Все придет"

, – добавил Зеленский.

При этом президент обратил внимание на то, что кремлевский диктатор постоянно заявляет, что Украиной якобы руководят Соединенные Штаты, однако именно он управляется большими деньгами. В этом контексте Зеленский спрогнозировал, что Путина из Кремля вынесут только ногами вперед.

Зеленский добавил, что окружение Путина держит его в этой системе, поэтому Украина должна найти в ней слабое место.

"Если каждый день искать и бороться, ты обязательно победишь",

– подытожил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина уже готовится к переговорам с РФ, поскольку это один из сценариев и к нему необходимо быть подготовленным. Впрочем, эксперты считают, что Украина не сядет разговаривать с Россией, по крайней мере, до тех пор, пока она не выведет свои войска с наших территорий.