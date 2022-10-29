Ермак отреагировал на выход России из зерновой сделки

Руководство Российской Федерации 29 октября сообщило, что останавливает программу "зернового коридора" из- за взрывов в Севастополе. Руководитель офиса президента Андрей Ермак отреагировал на подобные действия РФ в своем Telegram канале.



Руководитель офиса президента Андрей Ермак. Фото с открытых источников

Ермак утверждает, что российские власти примитивны и пытаются шантажировать мир во всем. Ермак вспоминает, что Россия постоянно пугает Украину и мир в целом ядерным, энергетическим, продовольственным шантажом.

"Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не достигнут. И что их время подходит к концу", – пишет Андрей Ермак у себя на странице в Telegram .

Кроме того, руководитель офиса президента напоминает, что весь мир смеется над российскими выдумками о "грязной бомбе" в Украине. А также упоминает теракты на собственных объектах.

Напомним, что утром 29 октября в бухте Севастополя произошло несколько мощных взрывов. Как стало известно позже были нанесены удары по российским судам в акватории города. Также стало известно из видео, что один из кораблей оказался фрегат "Адмирал Макаров" – это главный русский корабль в Черном море после затопленного крейсера "Москва".

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что хакеры сломали крымские телеканалы и показывают видео с утренними взрывами в Севастополе. Кроме того, видеоматериалы сопровождает текст о том, что "весь мир увидит ничтожество российского флота".

Также "Комментарии" писали о реакции властей РФ на повреждение нескольких судов в Севастополе. Министерство обороны русской Федерации решило известить что РФ вышла из зерновой сделки.

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