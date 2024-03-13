Эрдоган рассказал, без чего ни один мирный план по прекращению войны в Украине не даст результата

Необходимо избегать любых шагов, которые могут обострить войну в Украине и, возможно, распространить конфликт на членов Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на встрече с иностранными послами сделал президент Турции Реджер Тайип Эрдоган, сообщает "Reuters".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турецкий президент на мероприятии заявил, что Анкара продолжит работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, заключения которого между Киевом и Москвой Турция добилась совместно с ООН.

"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже говорили, что мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов", — сказал он, имея в виду запланированный на этот год глобальный "саммит мира" в Швейцарии.

Также Эрдоган заявил, что, по мнению Анкары, "следует избегать шагов, которые могут обострить конфликты в регионе, которые могут распространиться и на НАТО", не уточнив, что имеет в виду.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказала ей военную и политическую поддержку, но также сохраняет теплые отношения с Россией и выступает против санкций в отношении нее.

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