Эрдоган рассказал, без чего ни один мирный план по прекращению войны в Украине не даст результата

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Кравцев Сергей
Необходимо избегать любых шагов, которые могут обострить войну в Украине и, возможно, распространить конфликт на членов Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на встрече с иностранными послами сделал президент Турции Реджер Тайип Эрдоган, сообщает "Reuters".
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
Турецкий президент на мероприятии заявил, что Анкара продолжит работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, заключения которого между Киевом и Москвой Турция добилась совместно с ООН.
Также Эрдоган заявил, что, по мнению Анкары, "следует избегать шагов, которые могут обострить конфликты в регионе, которые могут распространиться и на НАТО", не уточнив, что имеет в виду.
Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказала ей военную и политическую поддержку, но также сохраняет теплые отношения с Россией и выступает против санкций в отношении нее.
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