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Эрдоган рассказал, без чего ни один мирный план по прекращению войны в Украине не даст результата

Эрдоган считает, что мирные планы без России не дадут результата

сегодня, 07:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Необходимо избегать любых шагов, которые могут обострить войну в Украине и, возможно, распространить конфликт на членов Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на встрече с иностранными послами сделал президент Турции Реджер Тайип Эрдоган, сообщает "Reuters".

Эрдоган рассказал, без чего ни один мирный план по прекращению войны в Украине не даст результата

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турецкий президент на мероприятии заявил, что Анкара продолжит работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, заключения которого между Киевом и Москвой Турция добилась совместно с ООН.

"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже говорили, что мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов", — сказал он, имея в виду запланированный на этот год глобальный "саммит мира" в Швейцарии.

Также Эрдоган заявил, что, по мнению Анкары, "следует избегать шагов, которые могут обострить конфликты в регионе, которые могут распространиться и на НАТО", не уточнив, что имеет в виду.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказала ей военную и политическую поддержку, но также сохраняет теплые отношения с Россией и выступает против санкций в отношении нее.

Читайте также на портале "Комментарии" — Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил свою страну площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Также издание "Комментарии" сообщало – зачем Эрдогану и Путину встреча в Турции: к чему могут привести эти переговоры.

Ранее "Комментарии" информировали – у Эрдогана и Зеленского состоялся откровенный разговор: какие темы стали ключевыми.




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