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У Эрдогана и Зеленского состоялся откровенный разговор: какие темы стали ключевыми

Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский поговорили о зерновом коридоре, войне и возвращении пленных

сегодня, 08:22
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-службу турецкого президента, а также Офис президента Украины.

У Эрдогана и Зеленского состоялся откровенный разговор: какие темы стали ключевыми

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

В сообщениях говорится, что во время разговора Эрдоган подчеркнул важность возобновления работы зернового коридора.

Турецкий лидер рассказал, что продолжает дипломатические контакты с этой целью.

Эрдоган также заявил, что Турция "прилагает большие усилия, чтобы остановить кровопролитие как в Украине, так и на палестинских территориях".

В Офисе президента Украины сообщают, что Зеленский поднимал вопрос возвращения украинских пленных и депортированных, в частности крымских татар.

"Отдельное внимание – пункту Формулы мира по возвращению всех пленных и депортированных. Сегодня я обсудил это и с президентом Турции. Возвращение украинских детей, которые были похищены россиянами. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных – взрослых и детей, воинов и гражданских, которых удерживают в российской неволе", – говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Эрдоган предал Украину: в ВМС прояснили инцидент с Турцией и минными тральщиками.

Также издание "Комментарии" сообщало – Эрдоган негативно высказался о перспективах членства Украины в ЕС: что возмутило президента Турции.




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