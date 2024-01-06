У Эрдогана и Зеленского состоялся откровенный разговор: какие темы стали ключевыми

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Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-службу турецкого президента, а также Офис президента Украины.
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников
В сообщениях говорится, что во время разговора Эрдоган подчеркнул важность возобновления работы зернового коридора.
Турецкий лидер рассказал, что продолжает дипломатические контакты с этой целью.
Эрдоган также заявил, что Турция "прилагает большие усилия, чтобы остановить кровопролитие как в Украине, так и на палестинских территориях".
В Офисе президента Украины сообщают, что Зеленский поднимал вопрос возвращения украинских пленных и депортированных, в частности крымских татар.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Эрдоган негативно высказался о перспективах членства Украины в ЕС: что возмутило президента Турции.
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