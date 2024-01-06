У Эрдогана и Зеленского состоялся откровенный разговор: какие темы стали ключевыми

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-службу турецкого президента, а также Офис президента Украины.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

В сообщениях говорится, что во время разговора Эрдоган подчеркнул важность возобновления работы зернового коридора.

Турецкий лидер рассказал, что продолжает дипломатические контакты с этой целью.

Эрдоган также заявил, что Турция "прилагает большие усилия, чтобы остановить кровопролитие как в Украине, так и на палестинских территориях".

В Офисе президента Украины сообщают, что Зеленский поднимал вопрос возвращения украинских пленных и депортированных, в частности крымских татар.

"Отдельное внимание – пункту Формулы мира по возвращению всех пленных и депортированных. Сегодня я обсудил это и с президентом Турции. Возвращение украинских детей, которые были похищены россиянами. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных – взрослых и детей, воинов и гражданских, которых удерживают в российской неволе", – говорится в сообщении Владимира Зеленского.

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