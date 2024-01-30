Зачем Эрдогану и Путину встреча в Турции: к чему могут привести эти переговоры

В Кремле официально подтвердили, что в феврале российский диктатор Владимир Путин собрался посетить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине. К чему может привести эта поездка? Какую игры может вести турецкий лидер Реджеп Эрдоган, учитывая, что Турция всё же член НАТО, а РФ, по заявлениям ее руководства и пропагандистов, как раз таки воюет с Альянсом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Турецкий лидер старается представить себя не просто региональным, но и глобальным игроком

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж считает, что Эрдоган пытается играть на разные векторы. На Западный (как страна НАТО, получая доступ к вооружениям и технике партнеров, рынки сбыта), а также на Восточный (в том числе реализуя экономические интересы, связанные с РФ).

"У меня было несколько личных встреч с турецким лидером. И я предупреждал об опасности стать энергетически зависимым от России (АЭС, "Турецкий поток" и так далее). Не говоря уж о военном сотрудничестве с этой страной (тот же контракт на поставку в Турцию российских С-400). Иначе рано или поздно ситуация станет угрожающей для самой официальной Анкары. Так примерно сейчас и получается. В то время, как РФ открыто угрожает НАТО, одна из стран-членов блока имеет с ней тесные связи", – отмечает эксперт.

Да, уточняет он, Турция поддерживает и Украину. В том числе в военном плане. Четко акцентирует на важности уважения нашей территориальной целостности, особенно в ракурсе Крыма, где РФ устраивает гонения на крымских татар. Но происходят и игры с Россией. Что играет против самой Турции.

"Как следствие – растет недоверие со стороны западных партнеров. Есть проблемы в торговле, по поставкам современных вооружений, есть даже санкции против ряда турецких структур, которые помогают РФ обходить те или иные ограничения, – перечисляет эксперт. – Понятно, что Турция зарабатывает на сложной для страны-агрессора ситуации. Зарабатывает на аграрке, на туризме, на энергоресурсах. Но есть, всё же, стратегические вещи, которые куда важнее".

При этом Эрдоган, по мнению Николая Маломужа, пытается играть еще и на том, что может выступить в качестве посредника, раз уж между Западом и РФ, НАТО и РФ, Украиной и РФ такая конфронтация.

"Турецкий лидер старается представить себя не просто региональным, но и глобальным игроком. В марте 2022-го именно в Стамбуле чуть не было заключено мирное соглашение. А летом 2022-го появилась "зерновая сделка", похороненная Россией ровно через год", – напоминает генерал.

По его словам, учитывая такой расклад, Путин много надежд возлагает на Турцию, где остается рукопожимаемым, несмотря на свой статус военного преступника, объявленного в международный розыск.

"На встрече, скорее всего, речь пойдет о расширении двухсторонних отношений по вышеназванным темам. О возможных переговорах Москвы с Западом. Но не с Украиной, хоть наши зарубежные партнеры обязались придерживаться принципа – ничего об Украине без Украины. Впрочем, это никогда не останавливало Кремль продолжать такого рода попытки. Надеясь договориться с Западом о склонении Киева к хотя бы заморозке конфликта – с оставлением за Москвой захваченных ей территорий, остановкой евроатлантической интеграции Украины и так далее. Такая тема будет, наверное, дискутироваться в закрытом режиме. В том числе с обсуждением варианта "заморозки" конфликта. Не исключено, что по корейскому варианту. Будут высказываться аргументы в стиле "все устали от войны, нужно что-то скорее решать". Поднимется также тема Ближнего и Среднего Востока, войны Израиля с ХАМАС, что болезненно воспринимается Турцией", – прогнозирует эксперт.

И Эрдогану, и Путину такие встречи выгодны, уверен Николай Маломуж. И некие сигналы они точно подадут тем же США. Но пока это будет скорее зондаж, определение позиций.

Поездка в Турцию – это такая себе показуха

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун также считает, что такая встреча нужна Путину и Эрдогану. Но каждый из них, акцентирует он, закладывает в нее свои смыслы.

"Возможный путинский визит в Турцию связан, в том числе, с мартовскими перевыборами Путина. И ему важно продемонстрировать, что он — не изолирован, не разыскиваемый военный преступник, а рукопожимаемый лидер международного уровня. Так что поездка в Турцию — это такая себе показуха. Мол, смотрите, международные ордера на арест не работают, я могу путешествовать по миру, даже в страну-члена НАТО. Это сигналы и для внутренней пропаганды, и для внешней аудитории", – отмечает эксперт.

Эрдогану, продолжает он, эта встреча также нужна. Так он хочет показать, что Турция — чуть ли не единственная из стран НАТО может сотрудничать с разными игроками. И быть неким посредником в отношениях между Западом и Россией, ключевым переговорщикам. Страной, которая нужна НАТО не только в экономическом смысле, но и в дипломатическом.

"Скорее всего, Путин будет пытаться играть на теме переговоров, – прогнозирует Максим Джигун. – Ему важно показать Западу, что нет смысла далее финансировать и вооружать Украину. Мол, РФ готова договариваться. Даже, возможно, идти на какие-то уступки в контексте вступления Украины в НАТО. Но что захватила — уже не отдаст. Думаю, через Эрдогана, который ментально близок Путину (такой же авторитарный лидер), такие сигналы будут переданы на Запад. Главная цель Кремля — ограничить западную помощь Украине".

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