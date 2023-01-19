Экспрезидент Украины обратился к НАТО с призывом по поставке танков

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к западным политикам и членам НАТО с просьбой предоставить танки Leopard 2 для обороны. Как отметил украинский политик, без них невозможно провести мощную наступательную операцию и выбить оккупантов с территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Немецкие танки Leopard 2. Фото из открытых источников

Перед встречей контактной группы на американской авиабазе Рамштайн, которая состоится 20 января, все больше политиков говорят о необходимости отправки в Украину танков западного образца, в частности Leopard 2 немецкого производства. Ранее с такой просьбой обращался действующий президент Украины Владимир Зеленский, а также его советник Михаил Подоляк. Теперь предыдущий президент Петр Порошенко также просит военной техники для защиты Украины.

"Весь западный мир, НАТО должны научиться единству. В конце концов мы можем оказаться в ситуации, когда Польша и другие страны-члены НАТО поставят нам танк без разрешения Германии", — говорит украинский политик.

Кроме того, Порошенко поблагодарил союзников Украины за военную поддержку во время противостояния с Россией и подчеркнул, что это общее дело по защите мира и свободы во всем мире

"Мы думаем, что теперь все понимают, что мы не только защищаем Украину, и вы не только поддерживаете и помогаете Украине. Мы вместе защищаем свободу, демократию всего свободного мира", – сказал экс президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2017 году Украина отказалась от военной техники из США, которая шла со скидкой в 60%.

Также "Комментарии" писали об условиях, на которые согласна пойти Германия, чтобы отправить свои танки в Украину.





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