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Экспрезидент Украины обратился к НАТО с призывом по поставке танков

Украинский политик просит объединиться и помочь в противостоянии против российской агрессии.

сегодня, 18:45
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Автор:

Slava Kot

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к западным политикам и членам НАТО с просьбой предоставить танки Leopard 2 для обороны. Как отметил украинский политик, без них невозможно провести мощную наступательную операцию и выбить оккупантов с территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Экспрезидент Украины обратился к НАТО с призывом по поставке танков

Немецкие танки Leopard 2. Фото из открытых источников

Перед встречей контактной группы на американской авиабазе Рамштайн, которая состоится 20 января, все больше политиков говорят о необходимости отправки в Украину танков западного образца, в частности Leopard 2 немецкого производства. Ранее с такой просьбой обращался действующий президент Украины Владимир Зеленский, а также его советник Михаил Подоляк. Теперь предыдущий президент Петр Порошенко также просит военной техники для защиты Украины.

"Весь западный мир, НАТО должны научиться единству. В конце концов мы можем оказаться в ситуации, когда Польша и другие страны-члены НАТО поставят нам танк без разрешения Германии", — говорит украинский политик.

Кроме того, Порошенко поблагодарил союзников Украины за военную поддержку во время противостояния с Россией и подчеркнул, что это общее дело по защите мира и свободы во всем мире

"Мы думаем, что теперь все понимают, что мы не только защищаем Украину, и вы не только поддерживаете и помогаете Украине. Мы вместе защищаем свободу, демократию всего свободного мира", – сказал экс президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2017 году Украина отказалась от военной техники из США, которая шла со скидкой в 60%.

Также "Комментарии" писали об условиях, на которые согласна пойти Германия, чтобы отправить свои танки в Украину.




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Источник: https://edition.cnn.com/us/live-news/russia-ukraine-war-news-1-19-23/index.html
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