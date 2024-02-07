Эксперт рассказал, при каких условиях Польша и Украина могут создать общую систему ПВО

Если политическое решение будет принято, то Украина и Польша могут создать общую систему противовоздушной обороны и вместе сбивать российские ракеты, подходящие к границам Польши.

ПВО могла бы "прикрыть" Львовску область

По словам Поповича, чтобы такое решение было принято, необходимо провести консультации с членами НАТО, поскольку в Альянсе могут беспокоиться, не будет ли Россия расценивать такие действия, как участие НАТО в войне на стороне Украины.

"Одно дело, если российские ракеты случайно попадут на территорию Польши и польская ПВО их собьет. А другое, если польское ПВО будет сбивать российские ракеты на территории Украины. Это можно расценить как вступление страны НАТО в войну уже непосредственно на стороне Украины",

– отметил Попович.

По его словам, если бы поляки обязались "прикрыть" Львовскую область, тогда Украина могла бы переместить свои ЗРК с этого направления на другое. Однако эксперт сомневается, что военное командование пошло бы на такой шаг, потому что тогда в вопросе защиты нужно было бы полностью положиться на партнеров.

"Так или иначе, я думаю, что украинское командование воздушных сил не хотело бы полностью полагаться на возможности партнеров. Не потому, что мы им не доверяем, а потому, что хотелось бы самостоятельно владеть ситуацией, особенно в такой чувствительной сфере, как система противовоздушной обороны",

– добавил Попович.

Кстати, по данным соцопроса, недавно проведенного в Польше, почти 70% поляков считают, что их страна должна начать переговоры с НАТО и Украиной о сбыте летающих в сторону Польши российских ракет в приграничных областях Украины. Речь идет об установлении в этих регионах противовоздушной обороны Североатлантического союза.

Портал "Комментарии" сообщал, о последнем ракетном ударе России и рассказывал, где зафиксированы наибольшие разрушения. В частности, один из городов, сильно пострадавших от ракетного террора окупантов 7 февраля стал Николаев. В городе в результате российской ракетной атаки ранены люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. Традиционно под ударом окупантов оказался Киев.

Портал "Комментарии" сообщал, что по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, россияне во время ракетного удара хотели уничтожить самолеты F-16, которых в Украине еще нет.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Польша может сбивать российские ракеты над территорией Украины, однако руководство страны выбирает более взвешенную позицию, чтобы "не втягивать" НАТО в противостояние с РФ.





