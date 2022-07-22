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Экс-нардеп заявил, что у Геннадия Корбана изъяли паспорт: подробности

По словам Мосийчука, паспорт был изъят украинскими пограничниками

сегодня, 15:16
Автор:

Денис
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У  главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана изъяли паспорт. Об этом заявил общественный деятель и бывший нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook. 

Экс-нардеп заявил, что у Геннадия Корбана изъяли паспорт: подробности

Геннадий Корбан

Так, по данным Мосийчука, на пограничном переходе между Польшей и Украиной у Геннадия Корбана украинскими пограничниками был изъят паспорт.

"Свои действия пограничники мотивируют тем, что согласно соответствующему Указу президента Корбан лишен украинского гражданства!", — пишет Мосийчук. 

Экс-нардеп заявил, что у Геннадия Корбана изъяли паспорт: подробности - фото 2

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что россияне идут на штурм: в Генштабе рассказали, где сейчас идут ожесточенные бои. На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/100002003280271/posts/pfbid02sDBRR3iCNgtB1xmF9LbJ3EKJkj1rnkLRyLYs7t6odQSqtkDgeqmKmkHrNru89U7kl/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:42

А є можливість на кордоні, здати паспорт онукам УПА-катів концтаборів, і виїхати з цієї корумпованої країни з безліччю палацових революцій?


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