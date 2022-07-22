Экс-нардеп заявил, что у Геннадия Корбана изъяли паспорт: подробности

У главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана изъяли паспорт. Об этом заявил общественный деятель и бывший нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Геннадий Корбан

Так, по данным Мосийчука, на пограничном переходе между Польшей и Украиной у Геннадия Корбана украинскими пограничниками был изъят паспорт.

"Свои действия пограничники мотивируют тем, что согласно соответствующему Указу президента Корбан лишен украинского гражданства!", — пишет Мосийчук.





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