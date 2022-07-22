Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам и скоплении оккупантов на юге: подробности

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Кравцев Сергей
Украинская авиация продолжает наносить мощные удары по опорным пунктам российских оккупантов на юге. ВСУ уничтожили живую силу и технику врага. Как передает портал "Комментарии", об этом в обновленном отчете сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Авиация. Фото: из открытых источников
В сводке говорится, что что наши воины в течение боевого дня, 21 июля, в 8 раз атаковали с воздуха позиции и запасы противника. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами — 3.
Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 230 огневых задач. Сейчас подтверждены потери врага:
35 человек;
самоходная гаубица "Мста-С";
2 беспилотных разведчика;
3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.
Напомним, 20 июля Вооруженные силы Украины уничтожили полевой артиллерийский склад российских оккупантов вблизи поселка Опытное в Херсонской области.
Кроме этого, на рассвете 21 июля наша авиация истребителем и парой вертолетов ударила по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного.
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