Достаточна ли военная помощь иностранных стран для Украины. Что считают украинцы

С начала полномасштабного вторжения Запад выразил решительную поддержку Украине, воюющей против российской агрессии, в том числе и военной. Но достаточно ли она? Что по этому поводу думают украинцы, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты исследований компании Active Group.

Достаточно ли Запад поддерживает Украину. Фото из открытых источников

В начале войны даже некоторые западные аналитики и политики считали, что Украина продержится всего несколько дней против российской агрессии. Однако украинцы и украинки показали настоящую сплоченность и смогли остановить наступление Путина. Далее в Украине активизировался дипломатический фронт, где политики, общественные деятели и добровольцы призвали помочь западных союзников в войне с Россией.

Таким образом, в Украину начала попадать военная техника и боеприпасы. Сначала джавелины и байрактары, а затем хаймарсы и БМП. На восьмой встрече союзников Украины на авиационной базе Рамштайн ожидались поставки танков, однако по словам министра обороны Германии, страны не пришли к согласию в этом вопросе, но предоставили другую военную технику и боеприпасы. Все же, достаточно ли военная помощь Украине от иностранных стран?

5,8% украинцев считают, что военная поддержка есть и она достаточно, однако более 84% опрошенных утверждают, что хоть поддержка есть, но ее недостаточно. Менее 5% украинцев считают, что поддержки практически нет.





Также украинцев спросили, увеличилась ли военная поддержка со стороны союзников. 6,3% считают, что поддержка не увеличилась, а 0,3% указали вариант, что она снизилась. Однако, по мнению большинства украинцев, поддержка увеличилась – 86,1%.





Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 21 января 2023 г.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса украинцев о трибунале над Путиным и Лукашенко.

Также "Комментарии" писал о том, достаточно ли делает Германия для Украины по мнению американского генерала.

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