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Достаточна ли военная помощь иностранных стран для Украины. Что считают украинцы

По результатам восьмой встречи в Рамштайне Украина не получила танки, однако союзники пообещали отправить другую военную технику. Достаточно ли нам помогают иностранные государства, что думают украинцы?

сегодня, 19:33
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Автор:

Slava Kot

С начала полномасштабного вторжения Запад выразил решительную поддержку Украине, воюющей против российской агрессии, в том числе и военной. Но достаточно ли она? Что по этому поводу думают украинцы, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты исследований компании Active Group.

Достаточна ли военная помощь иностранных стран для Украины. Что считают украинцы

Достаточно ли Запад поддерживает Украину. Фото из открытых источников

В начале войны даже некоторые западные аналитики и политики считали, что Украина продержится всего несколько дней против российской агрессии. Однако украинцы и украинки показали настоящую сплоченность и смогли остановить наступление Путина. Далее в Украине активизировался дипломатический фронт, где политики, общественные деятели и добровольцы призвали помочь западных союзников в войне с Россией.

Таким образом, в Украину начала попадать военная техника и боеприпасы. Сначала джавелины и байрактары, а затем хаймарсы и БМП. На восьмой встрече союзников Украины на авиационной базе Рамштайн ожидались поставки танков, однако по словам министра обороны Германии, страны не пришли к согласию в этом вопросе, но предоставили другую военную технику и боеприпасы. Все же, достаточно ли военная помощь Украине от иностранных стран?

5,8% украинцев считают, что военная поддержка есть и она достаточно, однако более 84% опрошенных утверждают, что хоть поддержка есть, но ее недостаточно. Менее 5% украинцев считают, что поддержки практически нет.

Достаточна ли военная помощь иностранных стран для Украины. Что считают украинцы - фото 2

Также украинцев спросили, увеличилась ли военная поддержка со стороны союзников. 6,3% считают, что поддержка не увеличилась, а 0,3% указали вариант, что она снизилась. Однако, по мнению большинства украинцев, поддержка увеличилась – 86,1%.

Достаточна ли военная помощь иностранных стран для Украины. Что считают украинцы - фото 3

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 21 января 2023 г.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса украинцев о трибунале над Путиным и Лукашенко.

Также "Комментарии" писал о том, достаточно ли делает Германия для Украины по мнению американского генерала.



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Источник: https://t.me/pulsweek/7
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