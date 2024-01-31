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Достает до Питера, Москвы и Урала. Эксперт рассказал о самом эффективном оружии для ударов по РФ

Дроны баллистического типа – это оружие, против которого бессильны даже самые новые системы ПВО России, поэтому именно на их производстве нужно сосредоточиться, сказал в комментарии «Эспрессо» генерал Николай Маломуж, пишут «Комментарии»

31 января 2024, 19:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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Беспилотники – это то оружие, которым можно эффективно наносить удары по территории РФ и доставать до глубокого тыла, заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

Достает до Питера, Москвы и Урала. Эксперт рассказал о самом эффективном оружии для ударов по РФ

Украина должна делать ставку на дроны

"Армия дронов позволяет нам создать мощные ударные силы. Дроны баллистического типа достают до Санкт-Петербурга, Москвы, Урала. Дроны достают до российских областей, где размещены войска, склады боеприпасов, пусковые установки, аэродромы, объекты ВПК, которые изготавливают ракеты, головки наведения, оптику",
– отметил Маломуж.

При этом, по его словам, российская ПВО является неэффективной против беспилотников, поэтому у Украины есть немалые перспективы.

Напомним, как писали "Комментарии", украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в Санкт-Петербурге. Россияне пытались сбить украинский дрон, применив комплекс С-400, который является самой мощной системы ПВО, которая есть в арсенале врага. Тем не менее, беспилотник все же упал на территории завода.

Также "Комментарии" рассказывали, что на территории России регулярно происходят "хлопки". И слышат их не только в приграничных регионах с Украиной. В частности, звучали они также в Таганроге и Самаре.

Кроме того, как писали "Комментарии", регулярно слышат звуки "бавовны" и во временно оккупированном Донецке. Например, Силы обороны поражали цистерны с горючим и наносили удары по железнодорожным путям.

Также, как писали "Комментарии", в Минобороны РФ жаловались на то, что Украина массово запускает по российской территории беспилотники. Так, в а ведомстве Сергея Шойгу утверждали, что в течение одной ночи дежурными средствами российских сил противовоздушной обороны якобы были сбиты 32 дрона над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.





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Источник: https://espreso.tv/
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