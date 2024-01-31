Достает до Питера, Москвы и Урала. Эксперт рассказал о самом эффективном оружии для ударов по РФ

Беспилотники – это то оружие, которым можно эффективно наносить удары по территории РФ и доставать до глубокого тыла, заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

Украина должна делать ставку на дроны

"Армия дронов позволяет нам создать мощные ударные силы. Дроны баллистического типа достают до Санкт-Петербурга, Москвы, Урала. Дроны достают до российских областей, где размещены войска, склады боеприпасов, пусковые установки, аэродромы, объекты ВПК, которые изготавливают ракеты, головки наведения, оптику", – отметил Маломуж.

При этом, по его словам, российская ПВО является неэффективной против беспилотников, поэтому у Украины есть немалые перспективы.

Напомним, как писали "Комментарии", украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в Санкт-Петербурге. Россияне пытались сбить украинский дрон, применив комплекс С-400, который является самой мощной системы ПВО, которая есть в арсенале врага. Тем не менее, беспилотник все же упал на территории завода.

Также "Комментарии" рассказывали, что на территории России регулярно происходят "хлопки". И слышат их не только в приграничных регионах с Украиной. В частности, звучали они также в Таганроге и Самаре.

Кроме того, как писали "Комментарии", регулярно слышат звуки "бавовны" и во временно оккупированном Донецке. Например, Силы обороны поражали цистерны с горючим и наносили удары по железнодорожным путям.

Также, как писали "Комментарии", в Минобороны РФ жаловались на то, что Украина массово запускает по российской территории беспилотники. Так, в а ведомстве Сергея Шойгу утверждали, что в течение одной ночи дежурными средствами российских сил противовоздушной обороны якобы были сбиты 32 дрона над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.





