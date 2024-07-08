Должны быть скорые решения: с чем Умеров экстренно обратился к союзникам

Сегодняшний акт терроризма со стороны россиян в очередной раз подтвердил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительных систем ПВО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО", — заявил глава Минобороны.

При этом министр добавил, что власти продолжают работать над тем, чтобы обещанные партнерами установки прибыли в Украину как можно скорее.

"Ищем возможности привлечь дополнительные системы", — подчеркнул министр.

Отметим, страна-агрессор 8 июля совершила очередной акт терроризма против мирных граждан Украины, нанеся ракетные удары по ряду мирных городов. По информации Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано более 40 пусков ракет разного типа.

Интересно, что российские оккупанты сразу же распространили в сети информацию, что удар по детской больнице Охматдет был связан с тем, что там проходило некое совещание. Об этом пишет в Фейсбуке военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"То есть, они в открытую признают, что удар по детской больнице был целенаправленным и оправдывают это неким "совещанием"! Серьёзно?", — отмечает эксперт.

Коваленко напомнил, что две недели назад был нанесён удар по Харькову планирующими бомбами и тогда российские паблики так же открыто заявляли, что целью являлся госпиталь…

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