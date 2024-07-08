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Дети в крови: оккупанты попали в одну из самых известных детских больниц в Европе (ФОТО)

Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве

8 июля 2024, 11:55 comments3373
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Киеве во время российских обстрелов 8 июля повреждены жилые дома и детская больница Охматдет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает президент Владимир Зеленский в Telegram.

Дети в крови: оккупанты попали в одну из самых известных детских больниц в Европе (ФОТО)

Удар россиян по Охматдету. Фото: из открытых источников

"Русские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница", — написал он.

Президент обнародовал фото последствий удара по детской больнице в Киеве.

Владимир Зеленский написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", – добавил президент.

Дети в крови: оккупанты попали в одну из самых известных детских больниц в Европе (ФОТО) - фото 2

Дети в крови: оккупанты попали в одну из самых известных детских больниц в Европе (ФОТО) - фото 3

Дети в крови: оккупанты попали в одну из самых известных детских больниц в Европе (ФОТО) - фото 4



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