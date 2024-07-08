Дети в крови: оккупанты попали в одну из самых известных детских больниц в Европе (ФОТО)

В Киеве во время российских обстрелов 8 июля повреждены жилые дома и детская больница Охматдет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает президент Владимир Зеленский в Telegram.
Удар россиян по Охматдету. Фото: из открытых источников
"Русские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница", — написал он.
Президент обнародовал фото последствий удара по детской больнице в Киеве.
Владимир Зеленский написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.
"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", – добавил президент.
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Ігор
8 июля 2024, 11:02
Вождь повномасштабної корупції першим інформує про наслідки після обстрілів. Божий народ вміє використати страждання собі на користь.