Российские террористы признали удар по «Охматдету»: что говорят

Российские
оккупанты пишут, что удар по детской больнице Охмадит был связан с тем, что там
проходило некое совещание, пишет в Фейсбуке военный обозреватель группы "Информационное
сопротивление" Александр Коваленко.
Удар по больнице "Охматдет"
"То есть, они в
открытую признают, что удар по детской больнице был целенаправленным и
оправдывают это неким "совещанием"! Серьёзно?" — отмечает эксперт.
Коваленко
напомнил, что две недели назад был нанесён удар по Харькову планирующими
бомбами и тогда российские паблики так же открыто заявляли, что целью являлся
госпиталь…
"Госпиталь —
защищённый Женевской конвенцией, декламирующей, что: "Госпитали и
медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от
нападений"! Россияне не стесняются говорить открыто то, что они намеренно
наносят удары по гражданским объектам, находящимся под защитой Женевской
конвенции! Но, разве это происходит в первый раз за третий год войны?" — заявил
эксперт.
Он призвал
вспомнить роддом в Мариуполе, драмтеатр в Мариуполе с огромной надписью
"ДЕТИ!", десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч других гражданских объектов
которые стирались оккупантами с лица земли.
"Тут призывают
собрать Совбез ООН.. Да, для галочки не мешало бы, а по факту –
безрезультативное действо, аморфного и бесхребетного, организма ООН. Особенно в
противостоянии маньякам. И с кем говорить о мире, в этой клике безумных маньяков,
врущих на каждом шагу и с неистовством убивающих украинцев?" — говорит
Коваленко.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что россияне ударили по детской больнице "Охматдет", де проходят
лечение тяжелобольные дети.
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ПТНПНХ
сегодня, 15:47
Бог, не позорь это имя. пидар. Иди отсоси у пуйла и скажи всем наелся благодати.
Той самий
сегодня, 15:44
Як сказав Боря Джонсон,-давайте не будем нічого підписувати-будем прости воювати)) А воювати охочих обмаль. І "понєслась"...-вокзал Краматорська, Маріуполь, Буча, відрізані пісюни, розстріляний вояка, тощо.. Дивишся на фото Николаевской ОДА.., потім на Охмадит.... і там і там пряме влучання. А росіяни визнали! А посилань немає. А гроші отримані-і їх треба відпрацьовувати-освоювати...
Владимир
сегодня, 10:57
Бог, я очень надеюсь , что страну русских подлых и трусливых холуёв мир в конце концов уничтожит !!!! Проблема в народе , таком , как ты - с промытым мозгом и перекрученной моралью ! Именно такие идиоты делали в 1917 году революцию , а потом были уничтожены.Так что жди спокойно своей участи ! Бог тебе жить долго не даст.Об этом говорит твой ник )))) Сразу видно , что больной на голову ))
МойГосподин
сегодня, 09:53
Бог, война уже идет три года , сам Путлер начал с 2014г. и 2022г.
Бог
сегодня, 07:03
А как насчет ударов кассетными боеприпасами по центру Белгорода-несколько раз,удар кассетной ракетой по пляжу-сначала бревно в своем глазу заметьте,а потом соринки в чужих глазах-типично хохляцко-западное лицемерие.Нечего связываться с Сатаной-Западом-безбожники.
Олександр А укра
сегодня, 06:07
Іван Сірко, неможна договорняк.
Олександр А укра
сегодня, 06:04
Я думаю чому путін не вдарить по нашій верховній раді ? треба просити... Путін вдарь по верховній раді може почнуть думати козли вгодоваині. в заправку попаде за 10000 км...а по раді ні.... дивно ні ..
С
8 июля 2024, 15:21
"Інформаційний опір" Олександр Коваленко не надав посилання на російський ресурс, що свідчить про вигадану подію. Інформаційний опір, це штучно створена апаратом президента платформа для фейків та цькування альтернативних думок. Хай надасть посилання, тоді йому можна буде вірити, бо він не раз зганьбив себе брехнею. Олександр Коваленко, не треба заробляти на трагедії. Ні у кого немає сумніву, що російська сторона вигадує фейки.
222
8 июля 2024, 14:44
Як це не дає? Зелені пизять не перестаючи, он самит миру скоро буде, мадьяр катається, і розказує про те,що потрібно перестати стріляти. А як що серєйозно, - чим давати відповідь? Потужно зіграти на роялі під шум мільярда дронів?
Іван Сірко
8 июля 2024, 14:11
Чому Україна не дає відповіді по тереторіх росії по її військовим базам та тим містам з відки ідуть прильоти.