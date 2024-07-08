Массированная атака РФ: в Киеве продолжает расти количество погибших и раненых

В результате российского ракетного удара в Киеве 10 человек погибли и 35 пострадали, под завалами больницы Охматдет все еще могут быть люди. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко и другие госслужбы в Telegram.

Ракетный удар по Киеву. Фото: из открытых источников

В КГВА сообщили, что уже количество погибших подобралось к 10. Также известно о 35 пострадавших.

Власти Киева уточнили, что двое пострадавших мужчин, которые были госпитализированы, умерли в одной из больниц Киева.

Как отметил Сергей Попко, в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. Предварительно, 4 погибших, еще 3 травмированы. Частичное разрушение здания. Продолжается разбор завалов и поиск людей.



В ГСЧС отметили, что ликвидация последствий вражеского обстрела в столице продолжается.

Спасательные работы идут в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

В частности, в Шевченковском районе ликвидировали пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Травмированных передали врачам для дальнейшей госпитализации.

На местах событий работают 213 спасателей и 43 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы: в Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушения. В Голосеевском – повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили. В Соломенском районе повреждено офисное здание. В Днепровском – пылают обломки в жилой застройке. В Дарницком районе поврежден частный дом. В Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.

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