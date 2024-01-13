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Долетели или сегодня российские Кинжалы к цели: в ВСУ сделали заявление

Юрий Игнат отметил, что рсоийские ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор Россия сегодня утром запустила по Украине шесть аэробаллистических ракет "Кинжал". Половина из них не достигла целей. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Долетели или сегодня российские Кинжалы к цели: в ВСУ сделали заявление

Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников

"Сегодня мы видели шесть "Кинжалов, мы о них сообщали. И в конце концов шесть их было тоже, половина точно не достигла целей — это 100%", — отметил Юрий Игнат.

На вопрос о том, были ли во время сегодняшней атаки фальш-цели, спикер Воздушных сил сказал, что не исключает, что было несколько целей, где было вражеское влияние.

Юрий Игнат добавил, что более 20 воздушных средств не достигли цели. Он объяснил, что они могли упасть на открытой местности, либо был подрыв в воздухе, либо действие средств радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.                                      

Отметим, в ночь на 13 января российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу против Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 8 ракет. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Воздушных сил Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время утренней атаки на Украину РФ не сумела запустить все ракеты: что у оккупантов пошло не так.

Также издание "Комментарии" сообщало – новая кампания массированных ракетных ударов по Украине, которую Россия начала 29 декабря, прямо связана с предстоящей поставкой истребителей F-16 украинским Воздушным силам. Такое мнение высказал руководитель Центра оборонной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг.




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